Todo el mundo lo sabe. La dolarización en Venezuela es un hecho, aunque nadie lo haya oficializado, pero muchos ciudadanos están sintiendo desigualdad en el manejo de la divisa, sobre todo en la referido al vuelto que deben recibir después de sus compras.

Los dólares los obtienen la gente por familiares que les mandan desde el exterior o simplemente porque le pagan con ellos por sus trabajados realizados. Por eso en cualquier parte se hacen transacciones comerciales mediante esta moneda.

La queja de algunos clientes se produce porque consideran ciertos comerciantes están aplicando viveza al argumentar siempre que no tienen dólares suficientes para dar vuelto. A los clientes no les queda otra opción que comprar cosas que no necesita en el momento, para llegar a la cantidad requerida.

Esto por lo general pasa con billetes de 20 dólares, cuando el consumo es de 16 ó 17, por ejemplo.

“A mí me la han querido aplicar, pero yo opto entonces por no comprar nada”, comentó Rafael Hurtado. Añadió que si los comerciantes están recibiendo dólares, necesariamente tienen que disponer de dinero necesario para dar el vuelto.

Yajaira Azuaje de Matos aseguró que también ha sido víctima de la situación. “Me parece una viveza por parte de los comerciantes, porque nunca tienen para dar el vuelto, eso no puede ser”.

Liseth Valera comentó que a ella si le dan el vuelto, solo que en bolívares. Le gustaría que fuera en dólares porque pagó con ese tipo de moneda.

Alfonso Vielma indicó que ya no le resulta extraño que no le den vuelto en dólares, porque es una medida que prácticamente impusieron muchos comerciante. “Yo para no pelear siempre me llevo otras cositas, pero eso no debería ser”.

Otra queja de los ciudadanos tiene que ver con el hecho de que algunos negocios no aceptan billetes que estén muy usados.

NO HAY MUCHA CIRCULACIÓN

En su descargo comerciantes aseguran que no siempre pueden dar vuelto porque por lo general los clientes llevan billetes de 10,20 y 50. En pocas ocasiones pagan con billetes de un dólar, lo que les imposibiliza poder darlos como parte del vuelto.

Un joven tiene una venta de perros calientes en el distribuidor Los Samanes. Ofrece un combo de un perro y un refresco en un dolar. Según señaló, para evitarse problemas con los clientes siempre les pregunta con cuánto van a pagar, para ver si tiene forma de darles el vuelto o no.

Comentó que si una persona va a comprar uno solo y paga con un billete de 20, a él se le dificulta darle el vuelto, por eso a veces prefiere perder la venta que ganarse un problema.

Moraima de Sarmiento propietaria de un establecimiento, señaló que nunca ha tenido problemas con sus clientes por cuestiones de vuelto porque se prepara.

Sobre la aceptación o no de los billetes en mal estado, dijo que hay muchos comerciantes que no quieren aceptarlos porque están sucios, pero ella considera que mientras no estén rotos se les puede recibir.

Irma de Simancas expresó que en su frutería no acepta billetes en mal estado, porque a ella se los rechazan en el mercado de mayoristas y no puede darse el lujo de perderlos.