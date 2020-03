Inocente se declaró, este martes, el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones, acusado por Estados Unidos de presuntamente estar inmerso en una red de narcotráfico junto al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Alcalá Cordones fue detenido y la lectura de los cargos en su contra fue vía telefónica, este martes 31 de marzo, a raíz de las medidas tomadas para evitar la propagación del COVID-19, reportó el periodista Joshua Goodman de The Associated Press.

In first court appearance Monday, retired Gen. Cliver Alcala pleaded not guilty to charges of leading a drug trafficking conspiracy with @NicolasMaduro. In a bizarre twist due to coronavirus, the arraignment took place by phone without Alcala's lawyers present. He was detained.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 31, 2020