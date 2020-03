Clíver Alcalá esta incómodo por la decisión de la justicia estadounidense de incluirlo en una lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro contra quienes se presentaron cargos penales por narcotráfico y terrorismo. Por eso contó los pormenores de la creación de la unidad “Libertad para Venezuela”, frustrada por filtraciones que surgieron desde la misma oposición. También anunció que se entregará al gobierno colombiano, pues no tiene porqué huir.

A través de la red social Twitter y en declaraciones al portal infobae.com contó el origen de sus actividades en Colombia, develadas a raíz de un operativo adelantado por el gobierno neogranadino que decomisó en una carretera entre Santa Marta y Barranquilla, 26 fusiles de asalto AR-15 y varios accesorios.

Al verse en la lista de funcionarios venezolanos encabezada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Néstor Reverol y Michael Moreno, entre otros, acusados por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, se incomodó y decidió contarlo todo.

A su juicio, hay en manos del gobierno venezolano una campaña de destrucción. También enfrenta una situación sumamente incómoda por la decisión de la justicia de Estados Unidos.

La historia de Alcalá Cordones, difundida en Twitter, es como sigue: “Las armas incautadas en Colombia pertenecían a pueblo venezolano. En el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Juan Guaidó, el señor J.J Rendón, el señor (Sergio) Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses hemos venido trabando la conformación de una unidad de “Libertad para Venezuela´”

“Hemos tenido muchos tropiezos, con los testaferros de la oposición que coinciden con los testaferros del gobierno, llámese César Omaña. Simonovis conoce esta situación de manera muy clara, Leopoldo López también la conoce completamente”.

“A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y acordamos ahí, junto a otros venezolanos, hacer una unidad militar, unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales del narcotráfico y del desastre que han generado en el país”.

“Asumo mi responsabilidad, estoy en mi casa. Desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano, que no está vinculado con las actividades que hemos venido realizando los venezolanos con los asesores norteamericanos, le informé que esas armas pertenecen al pueblo venezolano, porque fueron compradas dentro del contrato que se estableció con el presidente interino, firmado por J.J. Rendón, Sergio Vergara y asesores norteamericanos. El señor Guaidó también lo firmó”.

“Teníamos todo preparado, pero circunstancias que se han venido dando a lo largo de la lucha contra el régimen, generaron filtraciones desde el seno de la oposición, aquella oposición que quiere seguir conviviendo con el gobierno de Maduro, aquella oposición que quiere que nada cambie, que en Venezuela se sustituyan los vicios, pero que no se eliminen esos vicios”.

“Esta coalición iba a eliminar los vicios. Iba a hacer un llamado a los mejores venezolanos para que en una coalición se reconstruyera desde las cenizas, desde menos cero, nuestro país, por el sueño de 30 millones de venezolanos. Por el capricho de una minoría tanto de la tiranía, como del gobierno interino, no se pudo dar esto”.

“Dese hace 48 horas informé al gobierno colombiano. Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo. No voy a huir, no tengo porqué huir, porque tengo la defensa de que mi trabajo era por el pueblo venezolano”.

Mis declaraciones ante las noticias que circulan el día de hoy 1/4 pic.twitter.com/NacAnfa7gx — Cliver A. Alcalá C. (@cliver2013) March 26, 2020

Mis declaraciones ante las noticias que circulan el día de hoy 3/4 pic.twitter.com/A5Wd72LQXK — Cliver A. Alcalá C. (@cliver2013) March 26, 2020

Mis declaraciones ante las noticias que circulan el día de hoy 4/4 pic.twitter.com/TTktePCuBp — Cliver A. Alcalá C. (@cliver2013) March 26, 2020