Con una brillante actuación del abridor local, Jorge Martínez, apoyado de una ofensiva que conectó 17 imparables, el equipo Vencedores de Cojedes vapuleó 9 a 1 a Lanceros de Portuguesa y clasificó a la Gran Final de la Región Occidental de la Liga Nacional Bolivariana de Béisbol en donde enfrentará a Michigan de Lara.

En un encuentro que se disputó en el estadio Gustavo “Patón” Martínez de Tinaquillo, el conjunto local fue el encargado de inaugurar la pizarra con dos anotaciones en el cierre de la cuarta entrada, al anotar la primera en las piernas de Nishell Gutiérrez por la vía del wild pitch y la segunda la trajo Carlos Ortega con imparable.

La ofensiva cojedeña se destapó en la parte baja del sexto acto, al pisar la registradora hasta en seis ocasiones, luego de un cuadrangular de dos anotaciones por parte de Víctor Marapacuto y triple barre base del campo corto, Alexander Ortega, quien acto seguido llegó hasta el plato por sencillo de Reinaldo del Valle.

Un inning más tarde, Carlos Ortega se encargó de sentenciar el compromiso con vuelacerca solitario entre el jardín izquierdo y central, en su momento, colocó las acciones para los suyos 9 a 0.

La única rayita de la visita, llegó en la apertura del noveno capítulo en el bate del experimentado jugador, Luis Jiménez, al depositar la pelota en las gradas del jardín central ante el nuevo lanzador, Elvis Urriola.

La victoria se la acreditó el zurdo Martínez (4-1) con una majestuosa actuación desde el montículo, al permitir tan solo cuatro imparables, no recibió carreras, otorgó par de boletos y retiró por la vía del ponche a 10 contrarios en ocho entradas y un tercio de labor. La derrota recayó en Kendy Batista (1-1).

Por la ofensiva local destacó Carlos Ortega quien se fue de 5-4, con cuadrangular, tres impulsadas, una anotada y pasaporte negociado. Alexander Ortega de 4-2, con doble, triple, trío de remolcadas y una anotada. Marapacuto de 5-3, con vuelacerca, doble, par de impulsadas y una anotada, y José Márquez de 3-1, con impulsada y anotada.

Por Lanceros, Jiménez de 3-1, con cuadrangular, impulsada, anotada y pasaporte negociado. Rafael Torrealba de 3-1 al igual que Douglas Landaeta, Ángel Melo de 1-1 y Alberto González de 4-1.

Ortega: “vamos a jugar hoy como si fuese el último juego de nuestras vidas”

Vencedores de Cojedes, perteneciente a la organización Criollitos de Tinaquillo, ya conoce lo que es levantar el trofeo de campeón en esta competición, cuando lo logró en la Temporada 2013 y Alexander Ortega estuvo presente ese año. El capitán del equipo fue el encargado de animar a sus compañeros antes de iniciar el partido de este sábado.

“Somos un equipo aguerrido, nadie confiaba en nosotros pero la preparación siempre fue tener confianza en nosotros mismos. Yo le dije hoy a los muchachos, vamos a jugar como si fuese el último juego de nuestras vidas, pase lo que pase me siento orgulloso de cada uno de ustedes, ganemos o perdamos igual vamos a estar contentos” resaltó el infielder.

Aún no se tiene claro cuáles serán los refuerzos

Por su parte, el manager del equipo, Francisco Del Valle, no dio a conocer cuáles serían las posibles opciones de refuerzo para enfrentar en la Gran Final a Michigan de Lara, pero afirmó que el conjunto se preparará al 100 % para gritar campeones por segunda vez en su historia.

“No fue fácil, pero lo logramos” fueron las primeras impresiones de Del Valle. “En la semana daremos a conocer los dos refuerzos que llevará Cojedes para la Gran Final, lo único que tenemos seguro, es que lo dejaremos todo en el terreno para ser campeones” resaltó.

Martínez podría lanzar en la LVBP la próxima temporada

Por otro lado, el zurdo Jorge Martínez, podría lanzar la próxima temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, luego de recibir el interés por parte de los Tigres de Aragua, Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes.

El carabobeño, lanzó en la Liga Paralela el año anterior representando al conjunto bengalí, pero luego de la brillante actuación de este sábado recibió un nuevo llamado por parte de los indígenas y de los turcos.

“Los Tigres me llamaron la semana pasada para entrenar en el equipo grande cuando inicien las prácticas, ahorita recibí un nuevo llamado por parte de Caribes y Magallanes, realmente mi meta es debutar en el profesional con cualquier equipo” afirmó Martínez. “Primero que nada le agradezco al conjunto de Vencedores que me recibió y me trató como si fuese mi casa, me dieron la oportunidad de demostrar mi talento y hoy me siento contento de darle el pase a la Gran Final” concluyó el zurdo.