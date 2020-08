El presidente del Colegio de Bioanalistas de Carabobo, César Sánchez, solicitó este lunes 10 de agosto la descentralización de los resultados de las pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR), aobjeto de que los médicos puedan tomar decisiones rápidas contra el COVID-19, con información veraz.

El dirigente gremial considera necesario que las autoridades de salud tomen en cuenta los aportes de las sociedades científicas, gremios y academias, para hacer frente al COVID-19.

“El retraso en el reporte de resultados es un factor que no está contribuyendo a enfrentar la pandemia y por eso se debe aumentar la capacidad. Los bioanalistas estamos dispuestos a contribuir, hay un importante número de profesionales de la salud que aporta ideas y las autoridades no pueden seguir sordas a estos llamados y sugerencias de buena voluntad”, expresó Sánchez.

La máxima autoridad del gremio de bioanalistas en Carabobo también manifestó preocupación por las reiteradas fallas en los servicios públicos de la región, hecho que afecta el servicio en los laboratorios, pues retrasa la entrega de resultados.

“Un laboratorio clínico no puede funcionar sin electricidad, sin agua, sin telefonía y si los profesionales no se pueden trasladar por la crisis en el transporte y además no hay gasolina para los vehículos particulares, eso dificulta la calidad del servicio que se requiere en este momento”, acotó el dirigente gremial.

Sánchez exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad para prevenir el COVID-19, ante el incremento en el número de casos que se registra en el país.