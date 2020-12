Colombia se prepara para una Navidad sin fiestas por incremento de COVID-19

En los últimos cuatro días los casos positivos han crecido sustancialmente y el pasado sábado alcanzaron un récord cercano a los 14 mil contagios diarios que las autoridades atribuyen principalmente a las aglomeraciones de gente en el comercio y a las reuniones familiares propias de esta época del año.

Por eso, las medidas tomadas por alcaldes y gobernadores, que en muchos casos incluyen el inédito toque de queda en la Nochebuena y la Nochevieja, están encaminadas a mantener a la gente en sus casas para reducir las hospitalizaciones ya que la ocupación en las unidades de cuidados intensivos (UCI) crece y en ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela, están al borde del colapso.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar pero es nuestro deber porque no tomarlas sería una irresponsabilidad”, dijo hoy a periodistas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El alcalde explicó que Medellín, segunda ciudad de Colombia, y capital del departamento de Antioquia, tendrá toque de queda desde las ocho de la noche del 24 de diciembre hasta las seis de la mañana del 26, medida que se repetirá en las mismas horas desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero.

Además, la Alcaldía dispuso la suspensión de los tradicionales alumbrados navideños hasta la primera semana de enero para evitar que la gente se concentre en lugares públicos para ver las luces, y a partir de mañana implantará de nuevo el “pico y cédula”, un método para controlar el acceso de personas a comercios no esenciales y oficinas según el último dígito de su documento de identidad.