La Cancillería detalló este lunes que la salida de Colombia de la Cumbre por la Paz de Ucrania, celebrada en Suiza el fin de semana, se debió a que no se logró «un consenso general sobre el texto final». Agregó que se necesita garantizar «el respeto a los derechos humanos para las poblaciones tanto de Ucrania como de Rusia».

«La decisión tomada por Colombia de no hacer parte de la Cumbre por la paz en Ucrania llevada a cabo en Suiza, que buscaba una posible salida pacífica y negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania se produjo después que el país conociera el texto de la declaración propuesta y que no se lograra un consenso general sobre el texto final, pues un grupo de países asistentes no la suscribieron», indicó la Cancillería en un comunicado.

El sábado se conoció que el presidente, Gustavo Petro, canceló a última hora su participación en la cumbre, al alegar que las conclusiones de dicho encuentro estaban predeterminadas y que extenderían la guerra.

Durante la conferencia en la localidad suiza de Bürgenstock estaba previsto además que el presidente colombiano se reuniera por primera vez con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Un encuentro importante ya que hasta el momento el mandatario colombiano ha evitado tomar partido a favor de Ucrania y se ha abstenido de condenar las acciones de Rusia.

Colombia a favor de la solución dialogada

A pesar de no haber participado finalmente en la cumbre, el Gobierno colombiano «reitera su disposición de apoyar en la solución dialogada que permita alcanzar la paz duradera lo más pronto posible y ofrece su experiencia en la atención de asuntos humanitarios a las víctimas de este conflicto armado», aseveró la Cancillería este lunes.

También hizo un llamado «a reconocer los principios del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para todos y el respeto a los derechos humanos para las poblaciones tanto de Ucrania como de Rusia».

«Es indispensable evitar mayores afectaciones a la seguridad alimentaria y energética mundial, evitar cualquier iniciativa sobre el uso de armas nucleares. Detener la expansión de la guerra hacia otras áreas geográficas es imperativo», se lee en el comunicado del Gobierno.

«Es urgente parar las guerras que afectan en este momento al mundo, detener el asesinato de miles de personas y concentrar la acción en los problemas urgentes que enfrenta la humanidad como la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad, la pobreza y la desigualdad, entre otras. Colombia seguirá alzando su voz en los foros internacionales apropiados donde se aborden soluciones a estos desafíos», concluyó la Cancillería.

