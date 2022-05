La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se refirió este martes a la posible participación de Cuba y Venezuela en la Cumbre de las Américas al asegurar que no se puede «soslayar el tema de la democracia» en la agenda.

«Cada quien decide a quién invita a la cumbre, al final del día es el país anfitrión el que siempre decide a quiénes invita», incidió Ramírez, durante una rueda de prensa, en la que añadió que para Colombia «es muy importante que en este tipo de cumbres no se soslaye el tema de la democracia».

«Si estamos hablando de una Cumbre de las Américas para que haya estabilidad, para reducir las migraciones, no resultaría muy claro ni muy coherente que obviemos el tema democracia, que es un requisito sine que non para poder progresar en este hemisferio», dijo la canciller, quien no confirmó si el presidente Iván Duque acudirá a Los Ángeles para la cumbre que tendrá lugar del 6 al 10 de junio.

Al parecer no habrá invitación

La Casa Blanca ha dado a entender que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a esa cita, lo que ha causado malestar en varios Gobiernos de América Latina, que no asistirían en rechazo a esa decisión, aunque en el caso de Colombia, uno de los principales opositores al Gobierno de Nicolás Maduro en la región, se supone su presencia en California.

El primero en protestar por la potencial exclusión de estos tres países fue el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció su ausencia si no se invita a todos los países de América, una postura a la que posteriormente se sumó el mandatario boliviano, Luis Arce.

No solo migración

Ramírez pidió a Estados Unidos, que organiza esta reunión americana, que «la Cumbre de las Américas no se limite simplemente al tema de migración», sino que se trate «una estrategia que permita el progreso de todas las Américas, una estrategia de desarrollo, una verdadera alianza para el progreso de las Américas».

«Yo creo que este es un momento en donde la humanidad entera está sufriendo, primero como consecuencia de la COVID (…) segundo, el cambio climático que ha venido arreciando sus efectos con vidas perdidas y destrucción también de riqueza económica y cosechas (…) y un tercer shock que ha sido la consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania», expuso la canciller colombiana.

Ramírez aseguró que estos tres fenómenos «impactan a todas las naciones del mundo y deben hacer tomar conciencia a todos los países de nuestro hemisferio sobre la necesidad de tener una agenda común para el desarrollo». EFE