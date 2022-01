Comando de la GNB de la Colonia Tovar sufrió leve incendio este viernes

La jornada de este viernes, un incendio se registró en las instalaciones en las que funciona el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la Colonia Tovar, en el estado Aragua.

La información la suministró la organización no gubernamental Control Ciudadano que, a través de su cuenta en Twitter, detalló que el sitio no sufrió daños, por cuanto las llamas fueron controladas rápidamente.

Reportan incendio en el comando de la #GNB en la Colonia Tovar, Estado Aragua No se reportan daños hasta el momento Al parecer ya está controlado. Se desconocen las causas#ObservatorioMilitar #AlertadeSeguridad pic.twitter.com/nCLIxE4kEe — Control Ciudadano (@ovesede) January 14, 2022

Un video difundido muestra una intensa humareda y funcionarios corriendo. Aún se desconocen las causas del siniestro.

Vale destacar que el diario El Nacional señala que, de acuerdo con los comentarios de diversos internautas, el incendio se produjo en la vegetación circundante y no en el comando.

Aparentemente, el humo proviene de la montaña y no del interior de la estructura. Sin embargo, no queda clara la envergadura del incendio, dado que en el material audiovisual difundido no se muestran las áreas colindantes.

Con información de 800 Noticias y El Nacional.