Desde hace 19 años, Óscar Escalante ha tenido la concesión para el manejo de un terreno ubicado en el interior del Hospital Central de San Cristóbal, según explica realizó la construcción de este espacio que hasta el día de hoy ocupa, bajo la autorización de las autoridades del centro de salud, sin embargo este miércoles recibió la visita de trabajadores obreros de la alcaldía de San Cristóbal, quienes aparentemente de manera abrupta ingresaron al local, desalojando parte de sus pertenencias sin tener conocimiento previo sobre un desalojo. «Hace 19 años he tenido este local comercial con el permiso del Hospital Central, hace 8 meses decidimos abrir otro local, es decir cambiar de rubro, ya hay más restaurant en el hospital. Cuando vieron que estábamos construyendo, la Alcaldía se acercó a hablar conmigo, el director general de la Alcaldía siempre me estuvo colocando propuestas hacia el local, yo nunca acepté nada, de repente llegó una comisión de la Alcaldía sacó a mis obreros, cerraron la puerta y dijeron que ellos tomarían eso para hacer un proyecto de laboratorio, también lo mismo que nosotros estábamos haciendo», señaló Escalante.

Denunció que parte de sus pertenencias fueron movilizadas del lugar sin tener conocimiento alguno o realizar un inventario de lo que allí se encontraba. «Al maestro de la obra, le dijeron que lo iban a meter preso si no salía, todas mis pertenencias, las neveras, las cocinas, el cemento lo sacaron sin notificarme o darme un inventario de lo que se han llevado», explicó.

Al preguntarle sobre la cancelación de aranceles y permisos, argumentó que se encuentra al día con el pago de los mismos, y que ha venido cumpliendo con la cancelación de ellos desde hace 19 años. «Alegan que yo no he cancelado nada a la Alcaldía y yo tengo todos los pagos al día, es la única excusa que me han dicho».

Por otra parte, explicó que la persona que ha realizado este desalojo, le manifestó no ser trabajador dependiente de la Alcaldía, sino chofer y escolta de uno de los funcionarios del ayuntamiento.

«Las personas que han venido acá de la Alcaldía no se identifican, en esta oportunidad la persona que está aquí dice que es el chofer del gerente general, que él no tiene nada que ver con la Alcaldía, pero que si lo mandan él tiene que hacer su trabajo, es decir, si no trabaja para la Alcaldía porque tiene que venir a atropellarme», dijo.

Por último instó al gobernador del Táchira Freddy Bernal, a realizar un seguimiento sobre estos hechos que se han venido registrando en contra de comerciantes del estado, en su caso, espera una posición también del representante regional.