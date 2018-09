Las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional han tenido un efecto devastador en el sector comercio del país. La afirmación fue hecha por la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui Uzcátegui, quien enfatizó que 40% de los comercios han bajado las santamaría, unos temporalmente otros por cierre definitivo y otros por liquidación total.

El Gobierno aumentó 60 veces el costo del salario, pero la caída de las ventas es de 90%, sino hay venta cómo pagan se preguntan los comerciantes es una verdadera tragedia, dijo Uzcátegui.

En cuanto al subsidio del salario por parte del Ejecutivo Nacional dijo, si lo ha venido pagando, pero la duda es ahora “¿Se trata de un préstamo o tendremos que devolver el dinero o no? Se refirió a que no hay ninguna base legal ni está reglamentado este pago, lo cual siembra dudas.

La titular del sector terciario de la economía, agregó que les han aumentado el transporte, incrementado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y también la Unidad Tributaria a Bs.S 17.00 y el sector está obligado a declarar el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) semanalmente. Eso es difícil explicó Uzcátegui ya que lo que hoy representa una ganancia puede que mañana no lo sea debido a la hiperinflación. Igualmente “los comerciantes están obligados a vender por debajo de los costos muchos de los productos que tienen precios acordados, incluso bajo amenaza de cárcel”.

CONTROL DE CAMBIO

María Carolina Uzcátegui señaló que el Gobierno nacional hace creer que está desmontando el control de cambio, cuando no es tal, el Dicom tiene que desaparecer, dijo. “Nadie está comprando dólares, no hay divisas y los empresarios no pueden reponer sus inventarios”, acotó la presidenta de consecomercio.

Ante este panorama muchos empresarios grandes, pequeños y medianos han preferido cerrar hasta que haya reglas del juego claras. Estamos atravesando por la más grande devastación del sector comercio en el último siglo, agregó Uzcátegui quien no descarta más cierre de comercios a corto plazo.

Con información de El Universal