Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado; informó en rueda de prensa hace minutos que la Comisión de la CIDH sí se reunirá con las víctimas venezolanas de violación de DDHH por parte del régimen. La reunión será en la ciudad de Cúcuta, Colombia, este jueves 6 y viernes 7 de febrero; esto, ante el impedimento del ingreso de los miembros de la Comisión de la CIDH al país ocurrido este martes 4 de febrero, al no dejarlos abordar el avión que los llevaría a Venezuela