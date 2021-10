Las cifras siguen siendo negativas. Y no basta con una fecha o un mes para crear conciencia, por lo que, en este Día de Lucha Contra el Cáncer de Mama, los especialistas insisten en que es una labor que debe promoverse durante todo el año.

En medio de una emergencia humanitaria compleja, para las pacientes de Venezuela es un camino mucho más difícil. La falta de acceso a medicamentos de alto costo y a las pruebas diagnósticas ha hecho que la tasa de mortalidad de las pacientes supere a la de sobrevida.

Es una violación sistemática y continuada al derecho a la salud y a la vida, tal como lo establece la Constitución, según alertó, durante la transmisión de El Carabobeño En Vivo de este lunes, la presidenta de Funcamama, Luisa Rodríguez Táriba, cuyo balance en el último año es totalmente negativo, “los casos se han incrementado”.

Como consecuencia de la pandemia por la COVID-19, muchas mujeres dejaron de hacerse sus chequeos y se perdió continuidad de diagnóstico oportuno. A esto se suman los problemas de movilidad que existen en la entidad y la crisis económica que enfrentan las familias carabobeñas.

“Hay una sensación de que hay mayor disponibilidad económica, pero los gastos y prioridades de las familias son otras. Las mujeres siempre anteponemos los gastos familiares a nuestra salud”.

Rodríguez Táriba insistió en que la lucha contra en cáncer de mama no debe ser exclusiva del mes de octubre. “Tenemos mamas desde que estamos en el vientre materno… Y aunque en estos días todas se acuerdan de hacerse sus estudios, la semana que vienen quizás muchas ya lo olvidarán nuevamente”.

El autoexamen no es suficiente

Por años se difundieron diversas campañas en las que se invita a las mujeres a realizarse el autoexamen mamario como una prueba diagnóstica. Pero ha sido un error con consecuencias muy negativas.

Como perversos calificó la presidenta de Funcamana esos mensajes, y una manera de ser parte de esta lucha contra el cáncer de mama es dejar de replicarlos y documentarse con información certera.

“Eso de tócate para que no te toque es una cosa perversa, porque te dice que si te tocas tienes poderes mágicos y no te va a dar cáncer de mama, después te deja toda la responsabilidad, es decir, si no te tocaste bien eres responsable de no haberte diagnosticado”.

Es una campaña que se ha convertido en un verdadero problema porque aleja a las pacientes de los especialistas y le quita la responsabilidad al sistema público, “las autoridades dicen que te toques, y si no te tocas nada no vas al médico, y cuando vas ya tienes el cáncer en un estadio muy avanzado”.

El oncólogo y cirujano mastólogo, Jesús Arias, fue enfático: “El secreto de la mastología es el diagnóstico precoz, y eso se hace con el hallazgo de tumores los más pequeños posibles para luchar con él y aumentar la curación y sobrevida”.

Para lograrlo se requiere de exámenes como la mamografía y la ecografía, el autoexamen no detecta lesiones en estadios tempranos, sino cuando ya tienen al menos dos años desarrollándose.

Tener cáncer de mama en Venezuela

Son diversos los motivos por los que el cáncer de mama en Venezuela tiene gran incidencia. El principal es el económico. “Sé que suena feo, pero si tienes dinero tienes más posibilidades de superar la enfermedad”.

Esto ocurre por las deficiencias del sistema de salud pública. “Hay algunos centros que con el esfuerzo de su personal tienen un aparato para hacer mamografías, pero se daña, le falta mantenimiento… Entonces funciona a veces y la opción de las pacientes es ir a centros privados”.

De acuerdo a la experiencia de Arias, también sucede que no se cumplen con los lapsos de los protocolos establecidos para tratar el cáncer de mama. Lo ideal es que al tener el diagnóstico en una semana se haga la cirugía o se inicie el tratamiento, pero no siempre se cumple.

Hay quienes hacen el sacrificio de reunir el dinero, pero es un proceso que puede tardar dos o tres meses que resulta un tiempo muy prolongado. “A veces las pacientes se me desaparecen y regresan a los seis meses y me dicen que ahora sí comenzarán la radioterapia, pero es demasiado tarde… Es muy lamentable”.

Rodríguez Táriba puntualizó que en Venezuela “las mujeres somos las más bellas del mundo y a las que les da cáncer de mama en edad más temprana”, y también se presentan casos con mutaciones que no son tan comunes en personas jóvenes.

El componente emocional que causa el estrés y la ansiedad por tanto drama que implica vivir en el país también representa un factor de riesgo de padecer de cáncer de mama”.

Fallas con los medicamentos

Las irregularidades con el suministro de medicamentos persisten. Desde 2016 no se cuenta con la disponibilidad continua de tratamientos de alto costo desde el IVSS y la tragedia es como una bola de nieve que está lejos de mejorar.

Existe una oferta en el sector privado de medicamentos, pero las personas no tienen acceso a los mismos y el Ejecutivo viola lo que establece la Constitución, respecto a contar con tratamientos de forma gratuita para este tipo de enfermedades.

Todo esto ha aumentado el proceso de migraciones forzosas dentro del mismo país para, por ejemplo, poder recibir radioterapia en a Caracas. A esto se suma la movilidad entre países para trabajar y conseguir dinero para pagar los tratamientos o para buscarlos en el exterior.

Esto preocupa mucho debido a que se desconoce si se respeta la cadena de frío de los medicamentos.

La invitación de ambos especialistas es a unirse en la lucha contra el cáncer de mama de manera activa durante todo el año. Promoviendo las visitas periódicas al mastólogo, a hacerse los estudios exploratorios como mamografía y eco mamario y dejando a un lado la réplica de informaciones que hacen tanto daño.