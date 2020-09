Una compañía japonesa afirma que está un poco más cerca de fabricar autos voladores tras haber puesto a prueba un prototipo parecido a un dron.

Un vídeo de la compañía de ingeniería SkyDrive muestra un vehículo tripulado compacto que usa ocho propulsores para flotar en el aire y moverse, con algunas dificultades, en el campo de pruebas.

Japan's @Skydrive_jp will introduce what it calls the world's smallest eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) aircraft.

The earliest you'll get to try this manned flying car is 2023 pic.twitter.com/hieYYQNtjI

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 28, 2020