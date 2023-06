Compromiso, responsabilidad, empatía, constancia y dedicación, características que definen a El Carabobeño, al periodismo y a quienes escogieron esta carrera por vocación. En el Dìa del Periodista se refuerza el afán por elevar la voz de quienes necesitan una plataforma para comunicar sus necesidades, ideas, éxitos.

En sus 89 años de historia, por El Carabobeño han pasado centenares de periodistas que con su trabajo han dejado huellas en la colectividad, de una u otra forma, y la gente sabe reconocerlos.

En esta oportunidad, con motivo de la celebración del Día del Periodista, quisimos recoger el testimonio de un grupo de comunicadores sociales que hicieron de El Carabobeño su casa y que se esfuerzan cada día para mantener a la colectividad informada.

Los valores de El Carabobeño son respeto, veracidad, ética, responsabilidad, solidaridad y honestidad. Sobre su identificación con algunos de ellos se les consultó su opinión, a lo que agregaron alguna experiencia en el desarrollo de su trabajo periodístico.

La veracidad, un valor fundamental

Darsy Alvarado, egresada de la Universidad Central de Venezuela, llegó a El Carabobeño hace 16 años. Se identifica con todos estos valores, porque los considera importantes por igual.

Para ella, la veracidad es básica en el ejercicio del periodismo. Por eso se debe buscar las dos versiones de un hecho, de manera que los lectores se formen un criterio general sobre el asunto, aunque reconoce que muchas veces es difícil encontrar voces oficiales.

La solidaridad con los lectores debe estar presente en cualquier circunstancia, cada vez que necesiten el respaldo de la plataforma.

Su experiencia en El Carabobeño la considera positiva desde todo punto de vista, porque la ha ayudado a preservar esos valores que comparte con el medio de comunicación.

Darsy Alvarado hace todo lo que está a su alcance para que el portal se mantenga actualizado, pues sabe que los lectores están ávidos de información regional, nacional e internacional, de primera mano.

Historia de buen periodismo en nuestro país

Dayri Blanco es egresada de la Universidad Arturo Michelena. Trabaja en El Carabobeño desde julio de 2014. Para ella la ética es la base de lo que hace día a día. Es un valor que la conecta con todo lo que representa este medio de comunicación social.

Asumió la responsabilidad de difundir las necesidades de los más vulnerables con veracidad, solidaridad y honestidad, siempre cerca de la gente para que sus problemas se conozcan.

El Carabobeño fue su salvavidas, pues la rescató de la tristeza que la embargaba por la muerte de su hijo, ocurrida en el 2014. “Yo comencé a trabajar en el diario el 16 de julio. Por eso siempre digo que el periodismo es magia, porque es capaz de ayudar, tanto a las comunidades y a los más vulnerables, como a nosotros mismos como personas”.

Formar parte del equipo de El Carabobeño lo considera un honor, porque representa ser parte de la historia del buen periodismo de nuestro país. “Me enorgullece saber que tengo el respaldo de la credibilidad cosechada durante casi 90 años, de un periodismo que no cede a las presiones y siempre está del lado de la verdad”.

Una experiencia enriquecedora

Heberlizeth González recibió su título como licenciada en comunicación social en la UAM y trabaja en El Carabobeño desde hace 10 años.

Ella se identifica con todos los valores de este medio de comunicación, pero el que considera más importante es la veracidad, ya que es fundamental para publicar una noticia. Por eso acostumbra a verificar la información que recibe con varias fuentes antes de darla a conocer al público, pues la veracidad en la noticia es sumamente importante.

La experiencia en El Carabobeño la considera enriquecedora, ha crecido como persona y como profesional. Además se ha hecho un nombre como periodista.

Heberlizeth recuerda que en los días del proceso para ingresar a la empresa caminaba por los pasillos y pensaba: “|wooo!! Voy a entrar a El Carabobeño”, era lo máximo, además en aquellos tiempos no cualquiera tenía oportunidad de trabajar en el diario.

Por cubrir la fuente de sucesos, son pocas las experiencias bonitas que puede contar sobre su ejercicio reporteril. No obstante le satisface el hecho de haber podido ayudar a familiares de detenidos o parientes de víctimas de homicidios, por ejemplo, a que les resolvieran algún problema, tras la publicación.

Sin desmentidos

Francisco Figuera, egresado de la UCV, lleva la cuenta completa. Tres años y cuatro meses tiene trabajando en El Carabobeño.

Se identifica con todos los valores, pero le parece que el que más se debe cumplir es el de la veracidad en la información, porque es fundamental, y esa es una constante de El Carabobeño.

Sostiene que mientras otros basan sus reportes en rumores, en la redacción se procura confirmar cada dato para no caer en desmentidos. Por supuesto, ello lleva aparejados al resto de los valores: respeto a la audiencia, ética periodística, responsabilidad, honestidad.

Sobre su experiencia en la empresa, comentó que le interesa que los lectores se mantengan al día con las informaciones, porque es una idea motivadora pensar que El Carabobeño es la referencia principal de quien quiere conocer lo que ocurre en el país en tiempo real.

Que se reconozca al diario en ese particular, es una enorme recompensa, porque él forma parte de este equipo. “Mi labor comienza cuando se supone que deben cerrar las rotativas. Pero en un país sin papel para poder publicar, cobra más importancia el periodismo digital, que nunca se detiene. Sea la hora que sea, hay que informar. Y me encanta tener la posibilidad de no dejar rezagado el portal web con respecto al resto del ecosistema informativo nacional cada noche. Eso es lo que rescato de mi experiencia diaria en la guardia nocturna”.

Historias reales

Reiver Dávila, también de la UAM, se identifica con la ética y veracidad, pero agregaría empatía, porque considera que son los valores que le permiten conectar con los demás a la hora de recolectar los datos para así contar historias reales.

Desde su llegada como pasante, en julio de 2020 a El Carabobeño, todo ha sido enriquecedor. “Cuando decidí estudiar comunicación social sabía que era la carrera que más se ajustaba a mis sueños profesionales, pero trabajar en este medio superó cualquier expectativa que tenía sobre ser periodista”.

Su misión siempre ha sido informar y aunque entendía que cada noticia tiene una repercusión social, nunca imaginó el impacto que han tenido algunas de sus publicaciones.

A Reiver le satisface haber entrevistado nuevos talentos y que a partir de la publicación, se les hayan abierto nuevas puertas, porque sabe que la información generó un efecto positivo. “Desde entrevistas que han sido significativas para que otros inicien un proyecto personal, hasta una publicación que sirviese para atender o hacer justicia en áreas del ámbito social, artístico y cultural de la ciudad. Todo es muy gratificante”.

Dinamismo en redes

Anny Bermúdez, egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela, maneja las redes sociales de El Carabobeño. Se identifica con los valores de responsabilidad, solidaridad y respeto.

Desde la coordinación de las redes sociales se enfoca en que se transmita a la comunidad online toda la información posible de manera dinámica, para captar mayor cantidad de seguidores, personas que se sientan bien informados.

Califica su experiencia en El Carabobeño como de mucho crecimiento y formación a través de las redes sociales. Se siente compenetrada con el equipo, a pesar de la distancia, pues vive en el estado Falcón. “Estar en El Carabobeño me ha permitido conocer a muchas personas, interactuar con la audiencia dando respuesta a través de las redes sociales”.

Periodismo para elevar la voz de las comunidades

Patricia Ochoa, estudiante de comunicación social de la UAM, realiza sus pasantías en El Carabobeño desde hace seis meses.

Estima que la resiliencia es un valor que identifica a El Carabobeño y a los comunicadores sociales que laboran en él, que se enfrentan al reto que representa hacer periodismo en Venezuela.

Cubrir su primera comunidad para el medio hizo que se diera cuenta que el periodismo no es solo contar un suceso, es ir más allá de lo que está a simple vista y darle una voz a los protagonistas de la historia.

Quienes viven en comunidades deprimidas son personas que no tienen una plataforma para ser escuchadas. Para ella, ser el medio para la denuncia pública es una gran responsabilidad que trae satisfacción cuando se genera un cambio. “Mejorar de a poco la vida de niños, adultos y ancianos que sufren por vivir en entornos difíciles es el mayor reconocimiento que ha tenido mi trabajo en el diario”.

La futura comunicadora social considera que en El Carabobeño se sigue haciendo periodismo ético y sin censura, que cambia la realidad de las personas porque las puede ayudar a través de la denuncia.

La celebración gremial

La directiva del CNP Carabobo tiene programado para este Día del Periodista realizar una misa de acción de gracias a las 10:00 a.m. en la capilla de Hogares Crea.

En horas de la tarde, concretamente a las 6:00 pm, será la entrega del Premio Francisco J. Ávila en el Teatro Municipal de Valencia. Reiver Dávila y Heberlizeth González recibirán este reconocimiento.

La entrega de este premio tiene por objeto reconocer la labor profesional de los comunicadores sociales del este estado. Posteriormente habrá un brindis en la Sala Mary Schwarzenberg del referido recinto cultural.

El sábado 29, a las 9:00 a.m., habrá una Jornada de Salud Visual para los periodistas y sus familiares, sin costo alguno, en el Laboratorio Integral Lev, localizado en el piso C.C. Caribbean Plaza, local # 112, módulo 5.

