Ciento diecinueve organizaciones no gubernamentales que desarrollan labores de ayuda humanitaria condenaron el allanamiento a la sede de “Manos Amigas por la Vida” (Mavid), en Carabobo, donde el viernes funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas “decomisaron” medicinas para la atención de personas afectadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana y fórmulas lacteas para embarazadas que padecen la enfermedad

Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, los activistas aseguraron que criminalizar las labores humanitarias sienta un grave precedente en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela que puede constituir violaciones del derecho internacional.

A continuación el comunicado completo

Condenamos ataque contra Fundación Mavid y criminalización de labores humanitarias realizadas por

ONG en Venezuela

Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos condenamos el allanamiento ilegal realizado el 15 de

febrero de 2019 a la sede de Fundación Manos Amigas por la Vida (Fundación Mavid), organización sin fines de lucro

fundada en el año 2003, dedicada a defender los derechos de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia

humana (VIH), y la detención arbitraria e ilegal de los defensores Jhonatan Mendoza, tesorero, Wilmer Álvarez,

vicepresidente fundador, y Manuel Armas, secretario de la organización, por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas,

Penales y Criminalísticas (CICPC) en Valencia, Estado Carabobo.

Su presidente, Eduardo Franco, informó que el allanamiento fue realizado sin orden judicial y que de forma arbitraria se

llevaron los medicamentos antirretrovirales y las fórmulas lácteas para madres en gestación y niños con VIH/SIDA.

El CICPC irrumpió a la fuerza en la sede que se encontraba cerrada. 11 funcionarios entraron, registraron y se llevaron los

medicamentos antirretrovirales y fórmulas lácteas provenientes de donaciones, así como equipos, materiales y documentos

de la organización. Al conocer del allanamiento, se acercaron a la sede Jonathan Mendoza y Manuel Armas, a quienes los

funcionarios les exigieron acompañarlos hasta la sede del CICPC para interrogarlos. Posteriormente, Wilmer Álvarez se

trasladó al CICPC y los tres fueron retenidos durante 7 horas, violando el artículo 49 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Reafirmamos el derecho humano a la asistencia humanitaria por parte de las organizaciones no gubernamentales nacionales

e internacionales. Estos actos de allanamiento ilegal y de detenciones arbitrarias contra actores que defienden los derechos

humanitarios sientan un grave precedente en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela que pueden

constituir violaciones del derecho internacional.

Solicitamos a la comunidad internacional hacer seguimiento a la labor de los actores humanitarios y de los defensores de

derechos humanos en Venezuela, velar por su protección y exigir las garantías de su derecho a defender y atender a las

poblaciones más vulnerables en el país.

Suscriben:

