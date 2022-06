Cada día es una meta lograda para Raimunda de Jesús Castillo de Barreto. Ella tiene 114 años, muchas historias que contar y el anhelo de poder sentarse en la mesa de su casa para disfrutar de un rico almuerzo que incluya carne, su proteína favorita. Pero parece un sueño imposible para una de las mujeres más longevas de Latinoamérica.

Ella vive con su hija en la calle 18 de Octubre del sector Curazaito, en el municipio Miranda, al occidente de Carabobo. Ahí relata a quienes la visitan algunas anécdotas de su vida. Muchas de ellas marcadas por la tristeza.

10 de sus 14 hijos fallecieron a edad temprana, tras tan solo días o algunos meses de haber nacido. De los otros cuatro ya dos murieron. “Yo parí 14 muchachos, contando a los morochos”, expresó mientras hacía memoria para nombrarlos a cada uno. También tiene 28 nietos, más de 80 bisnietos y perdió la cuenta del número de tataranietos.

En Miranda, la mayoría sabe quién es Raimunda. Ella es la señora de las pócimas que permiten que las mujeres queden embarazadas. Por años se dedicó a eso. Muchos habitantes de ese municipio del Eje Occidental de la entidad nacieron gracias a esa bebida que solo ella sabía preparar. También ayudó en varias labores de parto en el campo.

Sin comida de calidad

Ana Silveria Barreto Castillo es la hija que vive con ella. La preocupación la embarga porque siente que su madre, que el 15 de octubre cumple 115 años, no se está alimentando bien. “No tengo capacidad para darle todo lo que necesita… Hoy se comió de desayuno una arepa con queso, de almuerzo, ya veremos, porque la nevera solo tiene agua y luz”, dijo sin poder ocultar sus lágrimas.

A Raimunda le gusta mucho la carne, pero los precios actuales le impiden a su hija comprarla al contar solo con la pensión y la jubilación por sus años como enfermera en el hospital de Bejuma. Su madre no solo le dio la vida, si no todo lo que siempre estuvo a su alcance, “no fue fácil para ella, porque cuando uno es pobre, mantener a sus hijos es muy difícil”.

Por eso su aspiración es simplemente darle calidad de vida, aunque es una meta que se le está volviendo cuesta arriba. “Yo solo quisiera apoyo para su alimentación”, señaló entre llanto nuevamente.

Lucidez de casi 115 años

Raimunda no escucha bien. Hay que acercarse bastante a ella para hablarle y responde con voz firme. Pero ese problema de audición que tiene no le minimiza su lucidez. Ella recuerda muchos detalles de su infancia. “Me criaron mi papá y mi mamá. Luisa se llamaba mi mamá, y Pedro Julián mi papá”.

Según el ranking de supercentenarios latinoamericanos, solo hay dos personas mayores que Raimunda, una de Argentina y otra de Colombia, por lo que la venezolana sería la tercera.

despierta todos los días a las 7:00 a.m. y a esa hora, Ana Silveira debe tenerle el desayuno listo. “Ya yo comí, pero no me siento bien porque me dan muchos mareos”, dijo y su hija lamentó nuevamente no poder alimentarla como necesita.

Al hablarle de su nieto Jhonny la mirada se le ilumina a Raimunda. “Ese es un muchacho que me quiere mucho”. Él trata de ir a diario, llevarle comida y sentarse a hablar con ella un rato.

Pero hay días más difíciles. “Ella empieza a pedirle a Dios cuando yo no tengo nada que darle de comida y me desespero. Pero no la dejo sin que coma algo, salgo a la calle y hasta pido”.

Raimunda está sana. Solo tiene molestias en los ojos que provoca que constantemente produzca muchas lágrimas. “Ya no la llevo al médico porque siempre me decían que no puedo pedirle más a su edad y que me conforme con que estén viva, pero ella es mi mamá y yo no me conformo, quiero que esté siempre bien”.

Ana Silveira es enfermera, así que ella misma se encarga de examinarla y, de ameritarlo, le compra medicinas y se las administra.

La casa en la que viven es otra muestra de la precariedad. Las paredes están agrietadas, los techos en muy malas condiciones y cada vez que llueve se inunda.

Para cualquier ayuda económica que requieran hacer a Raimunda se puede realizar por transferencia bancaria de su hija Ana Barreto Castillo, cuenta corriente 0175-0295-63-0072595363 del Banco Bicentenario.