Luego de cinco meses de cuarentena, el Zulia inicia una semana de flexibilización vigilada, desde este lunes 10 y hasta el 16 de agosto. De igual manera, otros seis estados entran en la misma fase.

El Zulia, junto al Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Sucre, Bolívar y Táchira se suman a la fase I, en la que se reactivan 10 sectores de la economía nacional.

Esta flexibilización llega en un momento de caos en cuanto al suministro de combustible, que se tornó casi nulo en las últimas dos semanas. También prevalece el racionamiento eléctrico que tanto ha golpeado el sector comercial zuliano.

Los sectores que se reactivan lo harán bajo un horario establecido, a fin de resguardar los protocolos de seguridad sanitaria, enmarcados por la pandemia del Covid-19 en el país.

Quedan bajo cuarentena estricta los municipios fronterizos.

Bajo este esquema de flexibilización parcial vigilada, y según los horarios que se viene manejando en otros estados que ya pasaron por esta fase, podrán funcionar:

Bancos: de 9:00 am a 1:00 pm.

Consultorios: 7.00 am. a 2.00 pm.

Construcción: 8.00 am. a 1.00 pm.

Ferreterías 11.00 am. a 4.00 pm.

Peluquerías: 10.00 am. a 4.00 pm.

Industria textil, calzado y química: 10.00 am. a 4.00 pm.

Talleres mecánicos: 9.00 am. a 1.00 pm.

Plomería: 9.00 am. a 2.00 pm.

Servicios de refrigeración: 9.00 am. a 1.00 pm.

Transporte: 7.00 am. a 5.00 pm.

Alimentos: de 8.00 am. a 5.00 pm.

Vale resaltar que queda de parte de la autoridad regional confirmar estos horarios o indicar algunos planteamientos específicos para la entidad.

Con información de La Verdad