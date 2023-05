La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó este viernes el cierre de la emisora Mariana Radio 100.7 FM, en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui y confiscó todos los equipos.

Vale destacar, que el ex alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, conducía un programa que era transmitido desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. en esta estación radial.

Conatel desaloja a los empleados

Según el portal El Pitazo, extraoficialmente en horas de la mañana los representantes de Conatel llegaron a la sede de la emisora, ubicada en el sector La Esperanza de El Tigre, con el fin de realizar una supervisión para revisar la documentación y los permisos correspondiente, sin embargo no hallaron ninguna irregularidad en las credenciales.

Seguidamente regresaron a la sede de la emisora radial acompañados de funcionarios de la Guardia Nacional (GN), quienes entraron y desalojaron a todos los empleados llevándose los equipos sin que se conociera el motivo de tal acción.

Los propietarios de la emisora no se han pronunciado hasta el momento, pero se espera que lo hagan en las próximas horas.

De acuerdo a Monitoreamos, el Servicio Especial de Inteligencia Nacional Bolivariana (Sebin) ha realizado varias visitas e inspecciones a dependencias y oficinas vinculadas a la administración de Paraqueima.