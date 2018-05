El concejal por San Cristóbal, Eduardo Delgado, aseguró por Ecos del Torbes que los centros electorales emblemáticos de la ciudad de San Cristóbal están desolados en las primeras de la mañana cuando en anteriores comicios presidenciales estaban abarrotados de electores.

Delgado, desde la Escuela Normal Juan Antonio Roman Valecillos, sostuvo que durante la mañana de este domingo realizó un monitoreo en las diferentes instituciones dispuestas para el proceso electoral constatando baja influencia de votantes.

Manifestó que no hay votantes en la Normal porque la gente no cree en el proceso, a su juicio “las irregularidades y ilegalidad de las elecciones ha hecho que la gente no acerque a los centros electorales a participar en este circo montado por el gobierno”.

En el estado Táchira deben ejercer su derecho al sufragio 876.090 electores, para ello el Consejo Nacional Electoral a dispuesto en los 29 municipios 687 centros de votación y 1.477 mesas electorales.

Con información de La Nación