Producto de los golpes que sufrió cuando lo asaltaron murió Jhonny Fernando Ibarra de La Villa (36) conductor de la linea Indepasib que cubre la ruta Cartanal-Santa Lucía.

El miércoles 10 de abril llegó Ibarra a su casa en Cartanal quejándose de un fuerte dolor de cabeza, se tomó un calmante pero seguía sintiéndose mal. El día 14, Domingo de Ramos, se desmayó, sus familiares se alarmaron y lo llevaron al hospital Domingo Luciani de El Llanito, donde quedó recluido. El primer diagnóstico que le dieron fue meningitis.

Ibarra tenía mas de un mes de haber sido golpeado por seis hombres que lo asaltaron en Cartanal, saliendo del estacionamiento donde guardaba su camioneta.

En aquella ocasión unos amigos lo llevaron a un hospital y al día siguiente le dieron de alta, sin realizarle exámenes.

Tenía hematomas, golpes en el rostro, excoriaciones en cuello y espalda y un gran golpe en el ojo izquierdo que con los días se le fue poniendo morado.

En el hospital le dijeron a la familia que a Ibarra había que hacerle una tomografía y una punción lumbar. El hombre estuvo en coma y no volvió en si. Los parientes hicieron los trámites para practicarle los estudios en un centro médico particular, consiguieron una ambulancia con los equipos para trasladarlo pero una doctora del Luciani no dio la autorización para sacar al paciente.

Este martes a las 10:30 de la mañana murió.

Sus colegas de la linea, donde lo apodaban “niño grande”, están de luto.