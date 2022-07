Con la llegada de la temporada de lluvias, los choferes que transitan por la carretera Maturín-San Félix (Troncal 10), denuncian que las mismas seguirán socavando el asfalto del ya deteriorado tramo vial y dejarán incomunicados a los habitantes del municipio Bolívar. Además, enfatizan que la vía también conecta con el estado Sucre, lo que agravaría mucho más el problema.

«En algún momento vamos a quedar incomunicados si la vía colapsa. El tramo que está cediendo es el que está a la altura del sector 23 de enero. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para seguir trabajando», manifestó Cesar Tineo, miembro de la Unión de Conductores de Caripito.

Tineo sostiene que el tramo vial está deteriorado en 75%, situación que dificulta sus labores como transportistas pues por la referida zona de la carretera solo hay paso para un vehículo y deben turnarse en ambas direcciones. Afirma que este problema ha empeorado cómo consecuencia de las lluvias y temen por el desplome de la carretera.

El llamado es a la gobernación para que traten de solventar esta situación. Esto es algo que se está presentando desde hace varios meses y se ha hecho un bache y por las lluvias eso ha ido cediendo, detalló Tineo.

Conductores reiteraron que de no atender la situación, el desplome no sólo afectará el trabajo de los choferes, sino que dejará incomunicado a buena parte del estado Monagas Bolívar y Sucre.

Además de los conductores locales, los choferes del terminal de Maturín que cubren la ruta Maturín-San Félix, denuncian que la cantidad de huecos que abundan en la carretera les han roto los cauchos de los carros.

La vía está así de dañada desde 2020. A veces los muchachos de por ahí los tapan, pero a los pocos días vuelve el problema. Eso daña los cauchos y desajusta los carros; un carro puede estar muy ajustado pero pasa por esa vía y queda como una chatarra», expresó Luis Manrique, chofer de esta ruta.

Atracos mantienen en zozobra a choferes

Al mal estado de la carretera se suma la delincuencia que impera en la zona. Los trabajadores del volante evitan transitar por esa vía de noche, pues, conocen el peligro al cual se enfrentan.

Manrique detalla que los delincuentes lanzan a los carros los llamados «miguelitos» que no son más que armas formadas por cuatro púas metálicas afiladas. Son lanzadas con intención de pinchar los cauchos de un vehículo y que el mismo se detenga para perpetrar el robo.

«El fin de semana pasado le quitaron el carro a una señora. Las alcabalas que están cerca no salen a hacer patrullaje, si te roban no hay nadie que auxilie. Nosotros tratamos de que no nos agarre la noche porque sabemos el riesgo que corremos. A mí hace días me lanzaron un miguelito, menos mal el carro aguantó a pesar de que me agarró dos cauchos pude llegar a un lugar seguro», contó Manrique.