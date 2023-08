El sociólogo José Jacinto Muñoz presentará su conferencia “Cómo ser mental y emocionalmente fuerte para vender con éxito” el próximo el viernes 15 de septiembre en la ciudad de Valencia.

Los asistentes aprenderán junto a Muñoz importantes herramientas diseñadas para todos los profesionales que deseen convertirse en vendedores de élite y generadores de extraordinarios resultados.

El objetivo del encuentro es capacitar a las personas emocionalmente para que puedan concretar ventas retadoras a través de novedosos y eficaces conceptos psicoemocionales.

José Jacinto Muñoz detalló que la idea es que los participantes transformen sus realidades, se conviertan en ejecutores, realizadores y profesionales dotados de una confianza inquebrantable que les permita alcanzar sus metas.

“Así como el optimismo, la fe y el amor son poderosos, si no se gestionan debidamente, pueden hacernos daño al generar expectativas que podrían terminan en frustración. En la conferencia aprenderemos a interpretarlos para usarlos y marcar la diferencia, ya que mucha gente no avanza porque no hace una lectura correcta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Es importante hacer de una situación complicada, una oportunidad; sin negar la realidad”.

Alberto Manosalva, director ejecutivo del Hotel Manantial Valencia, donde se realizará la actividad, resaltó la necesidad de crear una interacción entre el empresariado venezolano. “Nos sumamos a esta interesante iniciativa por ser una oportunidad de crecimiento y formación para conectarnos”.

Antonietta Ritrovato, representante del Club Chino de Valencia y organizadora del evento, explicó que en Valencia y el estado Carabobo tienen un gran potencial por ser parque industrial, por lo tanto, la directiva del Club Chino de Valencia consideró importante traer a este reconocido conferencista y coach empresarial internacional, para potenciar las habilidades de los líderes empresariales y de quienes se dedican a vender productos y servicios.

José Jacinto Muñoz

José Jacinto Muñoz es un sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con especialidad en Estudios Internacionales, Liderazgo, Políticas Públicas y Psicología Deportiva.

También es conferencista de alto impacto con presentaciones en Latinoamérica y Estados Unidos, coach personal de empresarios, brókers, realtors, ejecutivos, CEOs, deportistas élite, artistas y emprendedores de gran trayectoria.

Ha entrenado al personal de empresas como Coca Cola, Banco de Venezuela, RE/MAX y Financial Group. Es creador del prestigioso Master Curso Online “Cómo ser mental y emocionalmente fuerte en tiempo de crisis” con más de 800 graduados en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Vive en la ciudad de Miami, y es autor del libro Gente con propósito, best-seller en Venezuela.

Para más información, pueden obtenerla a través de las redes sociales de @hotelmanantialvalencia.

