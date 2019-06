La rectora Jessy Divo de Romero, acudió este lunes a la sede de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo (FCU-UC) con el objetivo de garantizar la existencia de un punto de encuentro entre las diferencias suscitadas el pasado viernes. Por este motivo, informó que se conformaron comisiones estudiantiles para analizar, discutir y construir políticas a favor de los ucistas.

Divo de Romero aseguró que los integrantes de estas comisiones tendrán un derecho de palabra ante el Consejo Universitario. “Es importante que toda la comunidad universitaria sepa que en la UC trabajamos y estudiamos, pero también respetamos y toleramos nuestras grandes diferencias”.

Rodeada de estudiantes de todas las ideologías políticas, la rectora expresó su orgullo hacia la comunidad estudiantil, comenzando por sus dirigentes, quienes buscaron un punto de encuentro.

“Hoy se da un ejemplo al país, y los estudiantes son espejo de lo que demanda Venezuela: encuentro en nuestras diferencias, conversar y no confrontar, acordar y no enfrentarnos, porque la violencia termina en pésimos resultados para cualquiera”, manifestó.

La autoridad señaló que el pasado viernes un grupo de estudiantes tomó la sede FCU-UC, pero en procura de acuerdos, “los estudiantes dieron un ejemplo de civilidad, de racionalidad y de madurez, y no hubo ningún tipo de daños físicos ni materiales”.

Al momento de la llegada de la rectora, los estudiantes de distintas ideologías políticas estaban reunidos en uno de los salones de la Federación, entendiéndose entre las diferencias y conformando las comisiones de trabajo.

La rectora detalló que la llave de la Federación fue entregada a la Dirección de Prevención de Incendios, Protección y Seguridad (Pipsuc), que de manera conjunta con la Dirección de Mantenimiento procederán a la limpieza y acondicionamiento de los espacios.

Estudiantes unidos

En busca de recuperar sus espacios, representantes estudiantiles, liderados por el presidente de la FCU-UC, Marlon Díaz, acudieron unidos a primera hora a la sede de la federación.

Una vez que los oficialistas desalojaron los espacios de la FCU-UC, Díaz enfatizó que la sede sigue siendo de los representantes estudiantiles electos el pasado 14 de noviembre. “Hoy más que nunca tenemos que demostrar nuestra fuerza estudiantil para seguir demostrándole a los grupos oficialistas que volvieron a salir derrotados”.

“Hoy dimos un paso importante para evitar la confrontación, pero seremos contundentes en las acciones a tomar porque violaron la autonomía universitaria al tomar los espacios de manera ilegal”.

El presidente de la FCU-UC hizo un llamado al grupo que los adversa, a no utilizar mecanismos violentos para ingresar a espacios universitarios que no les pertenecen, porque “la comunidad estudiantil no está con ellos”.

Con nota de prensa de la Universidad de Carabobo