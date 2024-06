Dos venezolanos que fueron detenidos y encarcelados por motivos políticos en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, relataron sus vivencias ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de Argentina.

El exprisionero político Víctor Navarro, director de la ONG Voces de la Memoria, creador del museo itinerante de realidad virtual de El Helicoide, fue uno de los que participó en la sesión parlamentaria, publicó El Nacional.

Durante su intervención, Navarro, detenido por agentes del Sebin en 2018, contó que fue víctima de tortura física y psicológica mientras estuvo detenido en El Helicoide. Además, fue testigo de cómo aplicaban torturas a otras personas.

«Pasé por muchísimos interrogatorios donde el principal objetivo o lo que buscaban era que yo inculpara a personas inocentes, donde algunas muchas veces ni siquiera conocía. El objetivo era armar un expediente falso, que de hecho fue lo que hicieron, para acusarme públicamente de terrorista», denunció.

El también exprisionero político Antony Vega, quien estuvo encarcelado por cinco años, pidió ayuda para lograr justicia por todas las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela.

«Me quitaron 1.825 días de mi vida. Me torturaron, no pude ver crecer a mi hija, mi madre envejeció de forma traumática. Hoy solo pido justicia. Es lo único que pido. Esa es la razón por la que estoy acá y no voy a callar», agregó.

Durante la sesión, diversos diputados expresaron su solidaridad con las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela y respaldaron la causa por la restitución de la democracia en el país.

