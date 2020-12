No hay puntos rojos. Al menos no son visibles. Está vez, en los centros de votación instalados en Carabobo para los comicios convocados por el gobierno de Nicolás Maduro, no están los típicos toldos con música y fiesta, pero el control se mantiene.

Aunque no están tan a la vista de todos, en esta oportunidad el trabajo político lo hacen sin respetar el perímetro de 200 metros de distancia.

Funcionarios de alcaldías, la gobernación y otras instituciones públicas se instalaron, prácticamente frente a los centros electorales, con mesas y listas que llenan con datos de los votantes, tras presentar el Carné de la Patria, que es escaneado a través de la aplicación Patria, tras la promesa del depósito de un bono especial en los próximos días.

Quienes cumplen con esa labor son insistentes. Ante la falta tinta indeleble y de cualquier otro comprobante de sufragio, preguntan una y otra vez a quienes se acercan a ellos si efectivamente ya votaron para proceder a hacer el trámite correspondiente.

Se logró observar la presencia de estos puntos de control en los centros de votación: Luis Sanojo y Humberto Celli de La Isabelica; además de los colegios Guerra Méndez, Fermín Toro y Alejo Zuloaga.