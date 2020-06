Los sectores Caprenco y Tarapio del municipio Naguanagua, que se encontraban sin servicio eléctrico aproximadamente desde las 7:00 p.m. de este viernes, apenas cuentan hoy con media fase, por lo que siguen sufriendo la falta del servicio eléctrico desde hace 16 horas aproximadamente.

Así lo dio a conocer la señora María Labrador, habitante del sector Tarapío, quien aseguró que en el sitio la electricidad se va hasta tres veces al día, y muchas veces durante la medianoche, lo que daña los equipos electrodomésticos que tienen en casa.

La situación con la electricidad es de descuido total, tenemos años que no pagamos el servicio porque el sistema no recibe los pagos pero eso no quiere decir que nos van tener sin luz constantemente, expresó Labrador.

Hasta los momentos, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha informado a que se debe la falla ni se ha pronunciado al respecto.

Tampoco les han informado si se les regularizará la situación de los pagos y si todo lo que vienen padeciendo tiene que ver con ello.

40 horas sin luz

Vecinos de la avenida Bolívar vieja de Naguanagua indicaron que la semana pasada pasaron más de 40 horas sin servicio eléctrico, por lo que muchos de ellos temen que las fallas que se están presentando con cierta frecuencia se vuelvan una rutina en el municipio.