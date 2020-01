Profesores de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela rechazaron este 31 de diciembre los continuos ataques del régimen de Nicolás Maduro contra la soberanía de la Asamblea Nacional.

Afirmaron también que es falso que la emisión del voto no presencial no se aplique en sistemas constitucionales, situación que alegó el TSJ del régimen para no permitir la modificación del reglamento.

Países como España, Senegal, Costa de Marfil, Francia, Alemania y Grecia, contemplan leyes que permiten la participación de sus diputados en las sesiones mientras se encuentren fuera del país.

En una reunión convocada para este fin de año, los profesores recordaron que el régimen atenta contra el Poder Legislativo desde el año 2015, cuando una mayoría opositora tomó posesión del Parlamento.

Destacaron que desde entonces el régimen eliminó la inmunidad parlamentaria a más de 30 diputados; muchos de ellos se encuentran en el exilio.

El ataque más reciente contra el Parlamento sería la declaración de nulidad absoluta a la modificación del reglamento interior y de debates que aprobó una mayoría de diputados.

Dicha modificación tenía la finalidad de permitir la participación de los parlamentarios que se encuentran en el exilio, a través de la web.

Los juristas ratificaron la necesidad de declarar la emergencia legislativa y la sesión permanente de la Asamblea Nacional al momento de designar de nuevo a su directiva en uso de las atribuciones previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates.

Añadieron que es necesaria la instalación del Consejo Consultivo presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional, integrado por la directiva, las presidencias de comisiones permanentes y los ciudadanos representativos de los factores comprometidos en la restauración democrática de la República. Todo esto ante la absoluta ilegitimidad y la usurpación ejecutada por el Régimen de Facto que sigue destruyendo a Venezuela.

Con información de El Nacional