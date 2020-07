El constituyente Andrés Eloy Méndez, del estado Falcón, rechazó el acostumbrado accionar irregular de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), cuando le tocó vivir en carne propia, junto a su familia, los atropellos que cometen algunos funcionarios de este organismo de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

Reporta la web del diario El Nacional que el constituyente contó que conducía su camioneta por una de las vías de la entidad, acompañado de su esposa y sus hijos, cuando tres camionetas de la FAES que iban delante se detuvieron abruptamente y se bajaron los uniformados, con máscaras y portando armas largas. Esta situación, aseguró, los asustó.

“No me voy a callar. Qué mal están llevando algunos funcionarios a ese grupo de respuesta inmediata. Revisan y ahora es el doble de las alcabalas, no importa, pero lo que hizo el FAES me parece que ya está bueno. Los venezolanos tienen derechos, estén donde estén, tienen derechos”, manifestó Méndez.

Un operativo “contra el COVID-19”

El constituyente dijo que bajó el vidrio de su vehículo y mostró su identificación, pero a los oficiales de la FAES no les importó que se tratara de un funcionario del régimen. Cuando preguntó qué ocurría, le explicaron que se trataba de un operativo contra el COVID-19.

“Hermano, pistola en mano, armas largas en mano, para encima del vehículo. Falta de respeto, controlen las hormonas, controlen su adrenalina”, expresó.

El constituyentista, por esto, le llamó la atención al subdirector de la FAES en Falcón y advirtió que enviará una carta al alto mando militar para denunciar la situación.

“Controlen sus apetitos, no pueden ver a una familia que va por ahí porque les brincan. Les agradezco, ciudadano gobernador, alcalde. Sé que el espíritu de Padrino López, de Remigio Ceballos, no es ese… pero estos patiflochos que andan sueltos, con un vago conocimiento de la ley y con un desprecio por los derechos, en el nombre de Chávez y la revolución bolivariana, ¿hasta cuándo? Ya está bueno. Estas cosas no pueden pasar en nuestro estado, gobernador Víctor Clark. No pueden venir funcionarios a hacer pasantías demoníacas, a faltar el respeto. Nunca permitan que vengan a mancillar el buen nombre de los falconianos, vienen como locos”, manifestó.

Las garantías no están suspendidas

Méndez dijo que en el país no están suspendidas las garantías constitucionales en medio de la cuarentena radical decretada por el régimen chavista al que pertenece. Resaltó que ni siquiera está eliminado el derecho al libre tránsito, sino que, debido a la emergencia por el COVID-19, está restringido.

“En todo caso, de violar cualquier norma en medio de la restricción, ahí está el cuerpo sancionatorio, todo legal, pero las cosas extrajudiciales, las cosas ilegales, a mí me irritan y no porque me lo hagan a mí, porque uno muestra el carnet y entonces después terminan parándose firmes y hasta queriendo jalar bolas, pero no se trata de jalar bolas, se trata del respeto de la gente”, agregó.

“Todos tienen derecho y dignidad, nuestra constitución es garantista, se lo digo usted, subdirector de la FAES en Falcón, señor Martínez, con nombre y apellido. Nuestra Constitución no es inquisitiva. El código de procesamiento criminal lo enterramos en el 99, los ocho días a la orden de un comisario lo enterramos en el 99. Estamos con la Constitución bolivariana que, ademas, se permitió constitucionalizar el derecho adjetivo, que es el derecho del debido proceso del ciudadano, ojalá me entienda lo que le estoy tratando de explicar, mi querido subdirector Martínez. Y me refiero a usted, aprenda a conducir a ese grupo, respeten a los falconianos”, instó.

