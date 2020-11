Sin la presencia en primera línea de los partidos políticos, del Frente Amplio Venezuela Libre, la sociedad civil y estudiantes, la Consulta Popular (CP) será un firme fracaso: Yo.

El titular de esta nota de hoy similar al de la semana pasada “Consulta Popular…” se debe al hecho de que también entonces me referí a este tema, y quedaron por fuera algunos puntos importantes por considerar. Este rediseño, digámoslo así, también se debe a que hasta ahora la Consulta Popular no es conocida en algunos sectores de nuestra población. Tal como un axioma, tengamos presente que no se lucha y menos se valora lo que se desconoce. Algunos compatriotas, que uno presume deberían estar al tanto de los hechos que acontecen a nuestro alrededor, pues, lamentablemente desconocen su existencia. O bien porque no son muy dados a la lectura o bien porque se producen hondas fallas de comunicación por parte de la dirección política de la oposición democrática. Creo que es un poco de ambas cosas.

Sin embargo, es más sencillo, es una responsabilidad, profundizar en la comunicación que es un instrumento muy importante con lelque contamos a la hora de relacionarnos con otras personas, que obligar a aquellas a que busquen los mecanismos para estar informados de lo que ocurre y de lo que se está haciendo en nuestro país para volver a la democracia y retomar el camino de la civilidad. Es decir, es imperioso para conseguir estos logros que se instituya un nuevo gobierno en el país a través de unas elecciones libres, pulcras, donde se respete la voluntad del sufragante. De modo, como sostiene el Frente Amplio Venezuela Libre: “es muy importante mantenernos informados y con fuentes confiables. La desinformación no puede limitar nuestros esfuerzos para rescatar la libertad de nuestra Venezuela. Para ello es necesario que nos mantengamos organizados y canalicemos las dudas con nuestros equipos de trabajo y difundamos información que motive a las comunidades a seguir luchando por la democracia y la libertad de la nación. La sociedad civil organizada, los diputados de la Asamblea Nacional y el Gobierno Interino, encabezado por el presidente (E) Juan Guaidó están suministrando información constante en sus cuentas oficiales sobre la Consulta Popular”. Fortalecer, entonces, este mecanismo democrático que permitirá que los venezolanos nos expresemos frente al fraude que pretende montar la dictadura, rechazando las falaces elecciones parlamentarias del 6 de diciembre montadas por el régimen, y, por el contrario, participar en el evento democrático como contrapartida entre el mal y el bien, esta es una de las tantas virtudes de la CP.

Finalmente, para ilustrar un poco, se plantea convocar a una consulta sobre las siguientes preguntas. Les adelanto que está en estudio la reformulación de estas interrogaciones, pero será más una cuestión más de estilo que de fondo: 1º) ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos? 2º) ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

La unidad, siempre la unidad debe estar en lugar preponderante…

