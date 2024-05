“Todos los que trabajan tienen derechos en el trabajo”

Amartya Sen

El pasado 1 de mayo, se anunciaba con bombos y platillos el ajuste del término salido de la neolengua oficial ingreso mínimo que no salario, pues este duerme el sueño de los justos y se sigue manteniendo por más de 777 días en 130 bolívares, unos 3 dólares al mes.

La neolengua recalifica para confundir y engañar, muchos anunciaban algo inexistente y esa incorporeidad subyace, en lo laberintos de la lengua y en pretensión aviesa de confundir, pues sencillamente ¡No hubo ajuste salarial! Así el régimen apeló a su infraestructura de bonos, entre ellos el de la guerra y sencillamente lo ajustó de 60 $ a 90 $, he allí los treinta dólares de aumento, mantuvo el bono alimentario indemne y el salario es una presencia omnisciente un fantasma, que nos recuerda que bonificar el salario es destruirlo.

Las cuentas quedaron así en términos de composición de la siguiente manera:

Salario mínimo 3.5$ ( Peso % 2,67%)

Bono de la Alimentación 40$ (29.95%)

Bono de Guerra 90$ ……….(67.38%)

Es obvio ver como se consumó la muerte del salario, pues somos una economía que remunera con bonos, que des solarizan al trabajo, los 130 $ siguen siendo insuficientes para cubrir una canasta alimentaria normativa ubicada en 500 $, en tal sentido el déficit por línea de la pobreza, método del PNUD es de 70% y de 370dólares, el ingreso no da para comprar sino el 26% de la canasta alimentaria normativa, en tal sentido somos de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo un país pobre, esta cálculo debe acompañar cualquier análisis elemental de bienestar de un estudiante de economía del cuarto semestre, sin embargo se busca morigerar este efecto a través de una perorata vacía, que solo revela las falencias de formación en estos temas tan sensibles.

El sector privado ni se inmuta, pues este no paga el bono de la guerra, a menos de que los empleados estén carnetizados, los esclavos de la administración pública si lo devengamos, no por estar de acuerdo, sencillamente las nóminas les fueron suprimidas a los niveles regionales, municipales, educativos y de salud, todos cobramos a través de esta plataforma insegura, endeble, insuficiente e ineficiente, nos enteramos a través de un SMS, redactado al mejor estilo del Che Guevara, procediendo a trasladar el montante a las cuantas, solo con la inflación de abril el salario se deflactó en casi la mitad, cuando hablan de indexación comenten una calumnia al hominem, pues el salario solo se ajusta por paridad cambiaria, pero esta crece a un ritmo menor al de la inflación, mientras la depreciación crece en 0.41%, la inflación insumo para indexar crece al 67%, es obvio que el ingreso mínimo será deficiente, insuficiente y cruel, pues al no existir salario, esos bonos no inciden en los beneficios laborales como vacaciones, prestaciones, antigüedad y utilidades.

Un régimen obrero que desprecia y destruyó el salario y la moneda, aún no hay Gaceta para saber los montos a jubilados y pensionados y el incremento del renombrado ingreso mínimo sólo afecta al sector público, que es una comunidad de pobres. El régimen no siente empatía por los trabajadores ¿Cuál protección social? Si en escuelas no se reciben clases y en los hospitales la gente muere de hambre.

A esperar la Gaceta, para ver las dádivas a los más vulnerables y esperar ingresar a la plataforma para extraer el bono y con el la dignidad.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de Whatsapp

https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te los enviaremos