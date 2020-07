View this post on Instagram

NOTICIA ➡️ Incautan material bélico en contenedor de Puerto Cabello proveniente de EEUU⁣ ⁣ Un total de 21 fusiles, 2 pistolas, 5 mil 558 municiones y 110 cargadores provenientes de EEUU, fueron incautados como parte de las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en los estados Zulia y Carabobo.⁣ ⁣ Así lo informó el C/G Humberto Ramírez, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal desde el patio 4 del puerto de la ciudad de Puerto Cabello.⁣ ⁣ "De estas armas de guerra, cuatro fueron incautadas por la Delegación Estadal Zulia y tras las pesquisas realizadas por los funcionarios de la policía científica se logró la incautación de las otras 17", indicó.⁣ ⁣ El Comisario explicó que el armamento se encontraba oculto en un cargamento consolidado de mercancía variada, proveniente de Miami, Florida en Estados Unidos.⁣ ⁣ "Este cargamento bélico iba a ser distribuido a los grupos criminales y terroristas que operan en el país para desestabilizar la paz social y atentar contra la seguridad de la nación"⁣ ⁣ En este procedimiento participaron funcionarios del Cicpc, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y la Guardia Nacional Bolivariana.⁣ ⁣ Ramírez finalizó indicando que solicitarán a Interpol la colaboración necesaria para promover las investigaciones a nivel internacional . "Debemos conocer cómo es posible que uno de los países con más control y tecnología en materia de seguridad permita el tráfico de armas hacia nuestra República"