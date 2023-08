Jean Carlos Hernández, publicista de profesión, asegura que las redes sociales han revolucionado la forma en que las personas se comunican y comparten información en el mundo actual. Estas plataformas digitales ofrecen una amplia gama de contenido que nutre al usuario con temas de interés, sin embargo, existe el contenido vacío que “al parecer” no aporta nada a la sociedad.

Por ello observa con preocupación cómo hoy día se ve en las redes sociales lo que considera mucho “contenido vacío” que puede no generar ningún tipo de información positiva en las personas.

Explica que el contenido vacío, es aquel que no rellena ninguna emoción, no informa, no entretiene, no da sentido y carece de buenas características.

“Se puede ver mucho con personas que toman el celular y hacen comedia sin ser comediantes. Que hacen videos en la calle, juegos que molestan a las personas para causar gracia, pero esté no alimenta al seguidor”.

El especialista en marketing enfatizó que se vuelve viral un baile, por la cantidad de personas que lo ven, pero no le deja nada al usuario.

Hernández añade que hay usuarios que quieren ser famosos y no saben por qué, o para qué.

“Desean tener reconocimiento y no saben cómo llegar, como si fuese un objetivo de vida”.

Aprecia que el contenido vacío hace que las personas se alegren o se entretenga con nada. Están declinando a los medios de comunicación, al arte, la creatividad, la información certera y veraz, esto afecta a grandes y pequeños.

“Lo estamos viendo reflejados en los Challenge, donde ya han muerto personas”.

Considera que un contenido exitoso debe tener los siguientes elementos: Buen sentido, objetivo, discurso escrito o hablado, hilo conductor o coherente, información veraz o contundente, enseñanza, información, educación, buena producción, mensaje que impacte y humanización.

Con nota de prensa

