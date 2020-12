No hubo cambios en su posición, como se esperaba. El recién juramentado embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, dejó claro una vez más que su país reconocerá la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional (AN) y la presidencia interina, encabezada por Juan Guaidó, incluso después del 5 de enero.

“Lo hemos dicho muchas veces: sí vamos a reconocer la continuidad de la AN actual y la presidencia interina de Juan Guaidó. Nosotros hemos sido bastante claros y pueden ver la declaración de hoy del secretario (Mike) Pompeo”, dijo durante una rueda de prensa virtual pasado el mediodía de este lunes 7 de diciembre.

Fue enfático al reiterar su rechazo a las cuestionadas elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro y que se llevaron a cabo el domingo, ya que a su parecer los venezolanos no tuvieron la oportunidad de alzar la voz y expresarse de forma abierta libre y justa en una elección verificable y transparente.

“El evento del 6D fue un fraude que ya tiene dos años en curso”, expuso el representante diplomático desde Bogotá, Colombia, donde se encuentra tras el cierre de la embajada en Caracas. “Comenzaron en mayo de 2018 con las elecciones fraudulentas para el presidente hasta este año, cuando trataron de robar una vez más la única institución democrática en el país”.

Para Story, la abstención de casi 70%, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), registrada en la jornada comicial representa un “rechazo total a la dictadura” después de quebrar todas las reglas constitucionales, utilizando la represión, la comida y la miseria como herramienta para forzar a la gente a votar.

“El pueblo de Venezuela rechazó de una forma bastante obvia a la dictadura y también los Estados Unidos de América condenamos la farsa de ayer”, insistió el embajador. “No es injerencia, una palabra que (Jorge) Arreaza utiliza mucho. Es observación y responsabilidad de la comunidad internacional llamar la atención por todo lo que está pasando dentro de Venezuela”.

“Alibaba y los 277”

El funcionario estadounidense negó rotundamente la posibilidad de establecer algún tipo de diálogo o negociación con la AN electa el 6 de diciembre en los comicios convocados por Maduro, por considerar que carece de legitimidad. Según sus palabras, este organismo ni siquiera debería ser llamado Asamblea Nacional.

“Estamos junto a la Unión Europea, el Grupo de Lima y otros países democráticos del mundo diciendo que esto fue una farsa. Le podemos llamar la ‘Cueva de Alibaba y los 277’, pero no es la Asamblea Nacional”, aseguró.

Al ser consultado sobre cuál sería la respuesta de EE.UU. si el madurismo, como ya lo ha prometido, arremete contra Guaidó y el resto de los diputados opositores electos en 2015, Story se limitó a decir que prefiere no especular sobre lo que podría o no hacer el gobierno de Maduro luego del 5 de enero, cuando instale su nueva AN.

“Me preocupa la situación del presidente interino Guaidó, me preocupan los miembros de la AN actual, los miembros de Voluntarios por Venezuela, los que trabajan en las ONG dándole comida a las personas, me preocupan también los 30 millones de personas que no tienen derechos en su país”, agregó.

Consulta popular

El vocero de la embajada de EE.UU. para Venezuela mostró entusiasmo respecto a la consulta popular impulsada por representantes de la sociedad civil y la actual AN, iniciativa que comienza en su fase digital este lunes y finaliza el próximo sábado 12 de diciembre con la fase presencial.

“La consulta es una oportunidad de expresarse no solo dentro sino también fuera de Venezuela”, sostuvo. En este proceso podrán participar los venezolanos mayores de 18 años, dentro y fuera del país, con solo registrar o presentar su documento de identidad, sin importar si está vigente o vencido.

“El régimen va a tratar de hacer de todo para bloquear la expresión del pueblo a través de la consulta popular, es que es constitucional. Van a tratar de impedir la participación de las personas”, advirtió. A su juicio, la consulta es una oportunidad que tienen los venezolanos de mostrarle a la comunidad internacional, una vez más, que es una mayoría la que rechaza al gobierno de Maduro.