Claro que si, todas las clausulas del contrato de arrendamiento siguen teniendo su valor durante la cuarentena en Venezuela, por ello es importante estar pendiente de cumplir con las notificaciones a que hubiere lugar, tales como la participacion de No renovacion del mismo, o de hacer uso de la prorroga legal.

Igualmente, la intencion de renovar y firmar un nuevo contrato de arrendamiento, así como notificar la necesidad de reparaciones mayores, el cumplimiento de hacer las reparaciones menores, solicitar autorizacion para modificaciones en el inmueble y recibir la respuesta por parte del arrendador, mantener solvente el inmueble, otorgarse el documento de finiquito, entre otras pactadas por las partes en el contrato de arrendamiento.

En el caso de vencimiento del contrato de arrendamiento por cumplirse el plazo estipulado durante el período de cuarentena y solo en caso de no poder realizarse la desocupacion y entrega del inmueble arrendado a su propietario por la situacion de cuarentena social, no implica en ningun caso renovación automática del contrato de arrendamiento, ni que este se convierte en contrato a tiempo indeterminado, sino que la realidad social y sanitaria imposibilita el cumplimiento de la obligacion siendo necesario que para que el arrendatario no caiga en mora, el primer dia habil una vez levantada la cuarentena radical, es decir en los 7 dias de flexibilización, proceda a dar cumplimiento a su obligacion de entregar el inmueble solvente y en las mismas buenas condiciones en que lo recibió.

El decreto 4.169 suspende el pago de los canones de arrendamiento de los inmuebles alli señalados, invitando a las partes a llegar a acuerdos para el pago de los cánones, pero manteniendo la vigencia del contrato de arrendamiento y todos los derechos y obligaciones contractuales en el establecido.

