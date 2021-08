Noruega y México: Conversaciones exploratorias oposición-chavismo entraron en fase final

A través de su cuenta en Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, comentó este miércoles 11 de agosto que la diplomacia noruega, mediadora en las negociaciones venezolanas entre oposición y chavismo, informó temprano que las conversaciones exploratorias de cara a lo que será el nuevo proceso de diálogo entre las partes ya entraron en su “fase final”.

“Les confirmo que la Cancillería noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela han entrado a fase final de sus pláticas exploratorias a fin de iniciar negociaciones en nuestro país”, expresó Ebrard desde la mencionada red social.

De hecho, previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega había confirmado la especie mediante un tuit. “Noruega confirma que el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela se encuentran en la fase final de conversaciones exploratorias, con el objetivo de iniciar negociaciones en México, bajo la facilitación de Noruega”.

Norway confirms that the Government of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela are in the final phase of exploratory talks, with the aim of starting negotiations in Mexico facilitated by Norway

