Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S.A., y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, incorpora a partir del mes de julio de 2018 nuevas frecuencias hacia seis destinos clave en la región, ofreciendo más opciones de vuelos, con cómodos horarios y mayor conectividad con el resto del continente.

Las ciudades de Willemstad (Curaçao), Mendoza (Argentina), Montego Bay (Jamaica) y Tampa (Estados Unidos) ahora contarán con vuelos diarios desde Panamá. De igual forma, la ciudad de Recife pasará de dos a tres vuelos semanales, mientras que se aumentará de cuatro a cinco los vuelos semanales a Fort Lauderdale (Estados Unidos).

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, comentó que “siempre estamos buscando la oportunidad de ofrecer mayores opciones de vuelos a nuestros pasajeros, y por eso evaluamos cada ruta viendo la posibilidad de aumentar su frecuencia. Hemos visto el potencial en estos seis mercados ya que la demanda ha aumentado en este último año”.

Con estos nuevos vuelos en América y el Caribe “ofreceremos más alternativas de vuelos a los pasajeros que deseen disfrutar de estos importantes destinos turísticos y de negocios. Este aumento de frecuencias fortalecerá las relaciones comerciales y de negocios entre estos países y el resto del continente, gracias a la conectividad que ofrecemos desde el Hub de las Américas en ciudad de Panamá”, añadió Heilbron.

Aumento de frecuencias a Tampa

Con horarios más cómodos y flexibles, los pasajeros de Copa Airlines contarán a partir del 14 de julio con un vuelo diario desde Ciudad de Panamá a Tampa, con salida a las 9:10 a.m. y llegada a la 1:30 p.m. (hora local) y desde Tampa con salida a las 3:09 p.m. y llegada a Panamá a las 5:33 p.m. (hora local).

“Recibir vuelos siete días a la semana desde Panamá nos posiciona como un excelente destino turístico, y en Tampa estamos listos para dar la bienvenida a quienes deseen disfrutar de playas, museos y parques de diversiones. De igual forma, somos un centro de negocios importante por lo que contar con mayores opciones de vuelo permitirá al ejecutivo de cualquier parte del continente llegar a tiempo a sus reuniones, impactando positivamente en la economía de Tampa y sus relaciones de negocios con toda América”, comentó Joe Lopano, CEO de Aeropuerto Internacional de Tampa.

Aumento de frecuencias a Curaçao

A partir del 17 de julio, se aumentarán las frecuencias de la ruta Panamá a Curaçao de cuatro semanales a un vuelo diario, con salida a las 9:13 a.m. y llegada a las 12:18 p.m. (hora local), y desde Curaçao a saliendo a la 1:18 p.m. y llega a Panamá a las 2:30 p.m. (hora local).

“Este incremento de vuelos nos ayudará a brindarle a más turistas del continente la posibilidad de conocer la belleza de nuestras paradisíacas playas, lo pintoresco de nuestros paisajes decorados con el azul del mar, así como disfrutar nuestro bendecido clima, lo que nos hace un destino perfecto para el descaso de toda la familia; sin lugar a duda una oportunidad para exaltar las virtudes de nuestra marca país”, Andre Rojer, representante de turismo de Curaçao.

Aumento de frecuencias a Mendoza

A la par, la Aerolínea aumentará sus frecuencias hacia Mendoza a partir del 9 de julio a un vuelo diario, con salida desde Panamá a las 3:42 p.m. y llegada a las 12:24 a.m. (hora local), y desde Mendoza hacia Panamá saliendo a la 1:35 a.m. y llegando a las 6:30 a.m. (hora local).

“En el marco de la apertura Aero-comercial de la República Argentina, un actor fundamental ha sido Copa Airlines, sobre todo para Mendoza. Es una compañía que no solo ha sumado muchísimo a la conectividad aérea, sino que está comprometida con el destino en la difusión de nuestros atractivos turísticos, sobre todo el enoturismo y la aventura todo el año, y la nieve en el invierno. Próximamente aumentarán las frecuencias para llegar a las 7 semanales, lo cual redundará en un mayor intercambio de turistas, ya sea para atraerlos (que es para lo que trabajamos desde el Ente Mendoza Turismo) como así también para facilitarles a los mendocinos y a los cuyanos (que es la zona de influencia) la posibilidad de tener una mejor conectividad con toda América”, presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa.

Aumento de frecuencias a Montego Bay

Copa Airlines aumentará sus frecuencias a partir del 18 de julio de cuatro semanales a un vuelo diario desde Panamá hacia Montego Bay, saliendo a las 9:21 a.m., con hora de llegada a las 11:22 a.m. (hora local), y salida de Montego Bay a las 12:21 p.m. y llegada a Panamá a las 2:32 p.m. (hora local).

“Nos complace que Copa Airlines haya aumentado la frecuencia de vuelos a Montego Bay, de esta manera más turistas podrán disfrutar de la magia caribeña en nuestras hermosas playas decoradas de arenas blancas y sus colinas salpicadas de palmeras, reafirmando este destino como el centro turístico más conocido de Jamaica y uno de los más visitados en el Caribe”, Donovan White, director de Turismo de Jamaica.

Aumento de frecuencias a Recife

En el caso de Recife, se agregará una frecuencia a partir del 21 de julio para un total de tres vuelos semanales, los días lunes, jueves y sábados, con salida desde Panamá a las 3:20 p.m. y llegada a las 12:35 a.m. (hora local) y desde Recife saliendo a la 1:25 a.m. y llegando a Ciudad de Panamá a las 6:45 a.m. (hora local).

“Recife es un sitio lleno de cultura e historia, ofrecemos a los turistas excelente ambiente, playas, museos, parques emblemáticos y una diversidad de actividades al aire libre. Nos complace que Copa haya aumentado un día más en su frecuencia de vuelos a Recife, dando la oportunidad de conectar a nuestros turistas y residentes”, comentó Manuela Marinho, Secretaria de turismo, deporte y entretenimiento de Pernambuco.

Aumento de frecuencias a Fort Lauderdale

Por su parte, Fort Lauderdale quedará conectada con el resto del continente a través del Hub de las Américas, en Panamá, con cinco vuelos semanales los días lunes, martes, miércoles, viernes y domingo, con salida desde Panamá a las 11:39 a.m. y llegada a las 3:48 p.m. (hora local), y saliendo de Fort Lauderdale a las 5:51 p.m. y llegando a las 8:01 p.m.

“Felicidades a Copa Airlines por su éxito continuo en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood del Condado de Broward, ayudando a hacer de este uno de los aeropuertos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos”, comentó Mark Gale, CEO/Director de Aviación del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. “Con el aumento de frecuencias de vuelo desde Ciudad de Panamá, Copa Airlines brindará a sus pasajeros la oportunidad de experimentar todas las opciones de entretenimiento únicas que el Condado de Broward tiene para ofrecer, desde opciones únicas de gastronomía, increíbles actividades de deportes acuáticos hasta bellas artes”, agregó Gale.

Copa Airlines opera un promedio de 350 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, fundado en 1992 y ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Gracias a la extensa red de rutas de Copa, Tocumen es considerado el aeropuerto con más destinos internacionales de todo Latinoamérica.

Además, Copa fue reconocida en los últimos cinco años por FlightStats como “la aerolínea más puntual de Latinoamérica”, y por el Official Airline Guide of London como “La cuarta aerolínea más puntual del mundo” y la “más puntual de Latinoamérica”.