El 1 y 2 de diciembre se celebrará en la ciudad de Caracas la Copa Canguro 2023, un emocionante torneo de videojuegos que promete marcar un antes y un después en la historia gamer venezolana.

Avalada por la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos (FVDE), la Copa Canguro se llevará a cabo en el marco de “Gamexpo”, la convención gamer más esperada del país.

El evento le dará la bienvenida a los 64 e-atletas ya clasificados para las rondas eliminatorias de los torneos. Además, para todos los entusiastas de los videojuegos: al adquirir la entrada, tendrán la oportunidad de participar en alguno de los torneos oficiales.

La competición abarcará torneos en diversas disciplinas, como FC24, Tekken 7 Ultímate, Just Dance, Open de Ajedrez y Face Off By Ankara.

La acción se desplegará los días 1 y 2 de diciembre en el salón San Charbel, ubicado en Quebrada Honda, Boulevard Amador Berdayan, Los Caobos, Caracas.

Para obtener más información, visita Globalboletos.com o a través de las redes sociales @globalboletosllc y @globalboletosvzla .

Nota de prensa

