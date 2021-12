La Copa Superliga entra hoy en su etapa de definición con el inicio de los playoffs en donde los 8 mejores equipos del torneo (4 del grupo A y 4 del grupo B) se medirán en series al mejor de tres partidos para definir los 4 clasificados al Final Four.



Los clasificados del grupo A



De acuerdo con Meridiano, luego de culminar la fase de grupos los equipos clasificados fueron los siguientes: Spartans Distrito Capital (11-1) los cuales dominaron de principio a fin el grupo A, solo cayendo en una ocasión en un duelo muy cerrado contra Cocodrilos. Esta es la 3era ocasión en la que los capitalinos culminaron primero en fase de grupos.



Cocodrilos de Caracas (10-2) se apoyaron en un núcleo que mezcla la experiencia y la juventud con nombres como Anyelo Cisneros, Luis Bethelmy, Jovanni Díaz y César García.



Trotamundos de Carabobo (6-6) con varios jugadores veteranos salió de un comienzo complejo de 0-2 y tras la salida de Alfredo Madrid el equipo tuvo récord de 6-4. Experiencia no les falta y con el apoyo de Keron Deshields son fuertes candidatos.



El último clasificado del grupo A, el equipo revelación, Héroes de Falcón (4-8) quienes pasaron de un récord de 0-7 a terminar la zafra con 4-1 y clasificando cuarto, ganando en medio de esta racha a Cocodrilos y Trotamundos.



Los clasificados del grupo B



En Margarita los clasificados fueron los siguientes. El primero fue el local, Guaiqueríes (9-1), otro que siempre ha accedido a postemporada. Con la lesión de Heissler Guillent, Luis “Tapipa” Duarte tomó el liderato de un equipo que ha demostrado ser los mejores defensivos.



Gladiadores de Anzoátegui (8-2) demuestran ser unos claros contendientes por la Copa, nombres como: Carlos “Margarito” Cedeño, Jesús “Torta” Martínez, Raymond Rada y la llegada del importado Anthony Mitchell los avalan.



Broncos de Caracas (4-6) tuvieron que adaptarse a la salida de Garly Sojo rumbo a la NBA G-League. Y tras un arranque algo inestable los avileños, que vienen de ser semifinalistas, se lograron meter con un gran Oswar Blanco y Morris Sierralta.



Supersónicos de Miranda (4-6) cuentan con el experimentado y peligroso Tulio Cobos, que acompañado del importado Jaelyn Johnson forman una dupla ofensiva peligrosa.



Las series



Los emparejamientos de cuartos de final se realizaron de la siguiente manera: el primero del grupo A contra el cuarto del B, el segundo del grupo A contra el tercero del grupo B; y viceversa.



Esto dejo los siguientes duelos: Guaiqueríes vs Héroes; Trotamundos vs Gladiadores; Spartans vs Supersónicos; y Broncos vs Cocodrilos.



Aspectos técnicos



En declaraciones del gerente general de la Superliga, Oswaldo Narváez, habló un poco sobre la dinámica de la Copa Superliga 2021. “Como evento complementario al calendario de eventos nacionales, ha servido no sólo para consolidar la sinergia entre la selección nacional y la competición interna, sino que también ha permitido que más de 150 jugadores nacionales puedan continuar viendo acción en el sistema del baloncesto profesional”.



Con información de meridiano.net