El dirigente socialcristiano Rafael Blanco, conocido popularmente como “El Negro Blanco” señaló que en Carabobo, el partido político Copei presenta una alianza perfecta para las elecciones municipales ya que lograron concretar acuerdos en el Municipio San Diego.

Dijo que por la intervención de Isaac Pérez Yunis, se dio la reunión con la gente de la Alcaldía de San Diego y Vicente Scarano, donde luego de las consultas de rigor se dio el consenso para seleccionar los candidatos a concejales para las elecciones del 9 de diciembre.

Agregó que el motivo principal que llevó a este concenso, justamente es que este municipio siga en el control de los líderes opositores, los representantes por Copei en San Diego son los dirigentes vecinales Marco Pérez y Maribel Sanabria, presidente y vicepresidenta del partido socialcristiano.

Apuntó que Copei es un partido que ha renovado su equipo con cualquier cantidad de gente joven entusiasta que están trabajando unidos con los activistas de antes “yo puedo decir con absoluta seriedad y responsabilidad que Copei esta unido y renovado donde hicimos un trabajo de manera concienzuda, pacifica y ahora ya con todo estructurado se está empezando a ver la etapa que estamos arrancando”.

Blanco recalcó que tienen más de tres meses reorganizando el partido en Carabobo, convocando los dirigentes, haciendo asambleas, reuniones y visitas para que fueran ellos mismo quienes en común acuerdo escogieran la nueva directiva de Copei y de la misma manera renovaron el liderazgo de Gerardo Zamora en la Presidencia y Roberto Vernet como Secretario General.

También hizo un llamado a los diferentes dirigentes políticos a establecer un reencuentro superar las diatribas e integrarse a trabajar para lograr tener representantes en la cámara municipal de Valencia y todos los municipios carabobeños.

“Es inconcebible que no tengamos representación en las cámaras municipales, tiene que dolernos nuestra ciudad, importarnos la crisis que tenemos y saber que es lo que se discute en esa cámara, para donde van los recursos en que se invierten, como es posible que nadie sabe cuánto hay de ingreso de los peajes, estamos pagando una boloña y no sabemos el destino ni el fin que se le esta haciendo a ese dinero”.

Puntualizó que las personas no se deben distraer con los llamados a la abstención ya que considera de suma importancia asistir al proceso electoral del 9 de diciembre porque “La abstención es un llamado a no hacer nada y el no hacer nada no produce ningún resultado” finalizó

Con nota de prensa de Copei