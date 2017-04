Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Cuatro, ocho y hasta 15 horas sin luz se cuentan en diferentes comunidades de Carabobo. Las interrupciones ya son normales en la entidad. Pero desde que comenzó la repentina temporada de lluvias en el país, la frecuencia de los cortes se incrementó y el tiempo de respuesta de Corpoelec es cada vez mayor. Se trata de una crisis que no mejorará. La estatal no cuenta con equipos ni herramientas para atender las múltiples averías que se presentan.

Juan Polanco, miembro de la Federación de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetraelec), alertó que la compañía se mantiene en una situación crítica en materia de insumos. Por eso se hace imposible restablecer el servicio en el tiempo reglamentario — de 15 a 20 minutos —.

trabajadores no disponen de suficientes vehículos ni herramientas

En temporada de lluvia se incrementan las interrupciones porque se caen las guayas, se averían los transformadores y algunas líneas se van a tierra. “Y el trabajador no puede brindar una atención inmediata al usuario, porque lamentablemente no cuenta con vehículos suficientes ni herramientas”.

Cuando llueve la región costera y la parte alta de Valencia son los más afectados y suelen darse entre dos a tres fallas al día, y en la entidad se cuenta solo con un carro para movilizar al personal.

Polanco aseguró que este tipo de escenarios puede evitarse si se cumple con los mantenimientos y se coloca en los diferentes cargos el personal idóneo que conozca el caso. “Ellos no han querido aceptar la participación de los trabajadores que son los que conocen los sistemas, el tipo de guayas y los circuitos. Lo que buscan es castigar al personal cuando no responde, pero no se da cuenta que no tienen las herramientas para cumplir con su labor”.

8 HORAS SIN ELECTRICIDAD

Desde la madrugada del domingo varios sectores de la Gran Valencia están sin electricidad. La avería persiste en zonas como Lomas del Este, donde se reporta más de ocho horas sin servicio.

A través de su cuenta en twitter Corpoelec informó que son diversos lugares afectados, sin especificar cuales.

#Ahora Personal continua con labores de reparación para restituir el servicio paulatinamente por avería en varios sectores @LMOTTAD 1/2 — CORPOELEC Carabobo (@CorpoelecInform) April 16, 2017