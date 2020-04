El 12 de marzo, la Federación Venezolana de Beisbol (Fevebeisbol) instó a las academias y escuelas de beisbol del país al cese de actividades como medida de prevención contra el COVID-19. La medida fue acatada por 95% de las academias, según la presidenta de Fevebeisbol, Aracelis León.

Pero, hubo grupos que no pudieron retornar a sus casas a tiempo al registrarse el primer caso de coronavirus en el país, luego del decreto de cuarentena, según reveló León en una reseña del portal Crónica.Uno.

Puedo decir que 95% de academias y programas cumplieron y no se está persiguiendo a nadie”, reveló León. Asegura que se está analizando cada caso en particular y se apoya a aquellas academias que no pudieron llevar sus atletas a sus hogares.

Según la vocera, la realidad es que la mayoría de las organizaciones cuentan con jóvenes peloteros de otras entidades. En el caso de La Roberto Vahlis de Nueva Esparta no tenía ni un solo atleta de la isla y, con vías marítimas y aéreas cerradas, era muy difícil que el grupo se trasladara a otras zonas del país y mucho menos sin el permiso de las autoridades.

El tema de la alimentación, es otra razón para que muchos niños y también los padres prefieran que los prospectos se queden en las residencias, al menos mientras se levanta la cuarentena.

“En mi casa, la única persona que trabaja es mi papá y no está trabajando. Están mi mamá y tres hermanos. Si me voy a mi casa, ¿cómo hago para comer”, le llegó a decir uno de los jóvenes al ministro Pedro Infante en una de las inspecciones.

Pero, la idea es que no se repita lo de la Roberto Vahlis. Según el ministro, operan 154 academias en Venezuela, si bien otras instituciones deportivas sitúan el número entre 220 y 240.

Sin embargo, las autoridades les garantizan alimentación.

Y más allá de la polémica que rodea a estas organizaciones deportivas, hay que recordar una labor social con estos muchachos que provienen en muchos casos de familias disfuncionales, y por lo general terminan destacándose en grandes ligas, como cita la publicación del portal.

