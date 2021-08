Son días complicados para la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). A las deudas y demás problemas económicos que vive la institución, se suma la salida de José Peseiro de la dirección técnica de la Vinotinto, tras una renuncia vía postal que rompe los lazos de técnico y federación.

Tras este duro golpe que llega a pocos días de que Venezuela se juegue el pase a la fase final del mundial de Qatar 2022, Jorge Giménez, Presidente de la FVF, salió a rueda de prensa para hablar de la situación actual del organismo.

Problemas económicos en la FVF

La FVF atraviesa una serie de problemas económicos que no permiten una estabilidad real, la cual facilite éxitos deportivos. De hecho, la institución se encuentra en procesos legales supervisados por las mayores competencias del fútbol mundial. “Estamos pasando un proceso de auditoría que será acompañado por FIFA y Conmebol”, aseguró Giménez.

El presidente del organismo también quiso tranquilizar a sus compatriotas, argumentando un proceso de reflote de la economía de la FVF. “Vendrán tiempos mejores en la federación. Debemos poner la casa en orden”. Un proceso para el cual Giménez pide calma y comprensión. “Les pido a ustedes confianza y mucha calma en estos momentos. Debemos estar todos unidos como país para sacar esto adelante”.

Giménez mostró la nueva filosofía de la Vinotinto, la cual tratará con cautela todo el tema de incorporaciones, y que no asumirá grandes riesgos en lo económico. Todo esto, para evitar un nuevo derrumbe como el que está sufriendo. “No vamos a asumir ningún compromiso que no podamos respaldar. No vamos a repetir lo que se ha vivido en los últimos 40 años.”

Un nombre suena con fuerza para sustituir a Peseiro

En la rueda de prensa, también hubo espacio para hablar del proceso de selección del que será el relevo de Peseiro con la absoluta, donde la FVF tiene muy claro el camino a tomar para seleccionar el perfil del nuevo DT. “Puedo asegurar que el próximo nombre será alguien que tenga un compromiso con la FVF y con todo un país”.

Según informaciones emitidas desde Venezuela, parece que una de las opciones que suena con mayor fuerza es la de un antiguo conocido: Rafael Dudamel. Este estratega ya se hizo cargo de la selección absoluta desde 2016 hasta el 2020, en una gran etapa para el equipo a nivel deportivo. Dudamel volvería con una cierta sección de detractores, que lo consideran un traidor por su salida en 2020, para entrenar a Atlético Mineiro.

A su vez, la federación buscará un proyecto a largo plazo y pensando en los dos siguientes mundiales como mínimo. “Debemos escoger a un técnico con jerarquía internacional. Que esté convencido de que esta Vinotinto puede estar el Mundial, y darle el ciclo completo de cara al Mundial 2026.”

De la misma forma, Giménez recalcó que están buscando a contrarreloj al nuevo dirigente para esas 3 jornadas de eliminatorias, las cuales se disputarán a primeros del mes de septiembre. Con la llegada de los jugadores convocados prevista para el domingo, la Vinotinto se encuentra con el reto de encontrar al DT que se haga cargo de dirigir al combinado en estos 3 partidos al menos. “Tenemos varios nombres sobre la mesa y esperamos en las próximas horas tener una respuesta definitiva”.

Con información Diario AS.