Comprar un obsequio a los padres en su día representa una tarea difícil para muchos venezolanos cuyos ingresos dependen únicamente de sus salarios, pues la inflación galopante arropa lo que se pueda cobrar.

Por eso los hijos se las deben ingeniar para para hacerlos feliz en esa fecha tan especial para ellos, donde desean pasar momentos agradables.

A los padres en general, les satisface sentirse proveedores de sus hogares y definitivamente para eso trabajan. La intención es siempre proteger a su familia.

Crisis obliga a los hijos a ingeníarselas

Son muchos los que en estos tiempos de crisis tienen a sus hijos en otras naciones donde se forman un futuro. De seguro se contentarán con que estos los llamen para felicitarlos y conversar un rato con ellos.

Después se les escucha decir con orgullo “A mí mi hijo me llamó bien temprano. Siempre se acuerda de mí”. Lo que indica que ese pequeño detalle lo alegra.

En el caso que sea el padre el que se haya ido a otra nación, de seguro estará esperando este domingo la llamada de sus hijos, como una manera de sentirlos cerca y saber que lo quieren y extrañan.

Quien tenga a su padre en el país y viva cerca, tendrá la posibilidad de visitarlo para abrazarlo y felicitarlo en su día. Si no lleva regalo, seguro lo entenderá. Si los hijos viven con sus padres, el jefe de la casa ya conoce la situación, pues de seguro fue quien les dio para comprar un regalo a su madre en mayo, y no reparará en el hecho de no recibir obsequios.

A quienes hayan perdidos a sus progenitores, solo les queda la alternativa de recordar los días que celebraron con él, en esta fecha tan especial, y que fueron felices al verlo contento con sus regalos. Adicionalmente pueden visitar su tumba en el cementerio o mandarle a hacer misas por el descanso eterno de su alma.

En general este día en Venezuela habrá reuniones familiares en muchos hogares, para homenajear de cualquier forma a los padres, que se sentirán agradados con el mínimo detalle que reciban. Un abrazo y sentir el amor de sus hijos, será suiciente.

HISTORIA

El Día del Padre es una celebración o un homenaje dedicado a los padres, que tuvo como inspiración a San José, el esposo de la virgen María y papá de nuestro señor Jesucristo en la tierra.

Por eso en algunas naciones se celebra cada 19 de marzo, día de San José, pero en otras, entre ellas Venezuela, el tercer domingo de junio.

La idea de crear el Día del Padre surgió en Estados Unidos, en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso rendir homenaje a su padre que había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos, en una granja del estado de Washington.

Se le ocurrió la idea, mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la Iglesia. Propuso la fecha para el 5 de junio, que era el cumpleaños de su padre.

En 1924 llego la primera declaración oficial por parte del presidente Calvin Coolidge que apoyó la idea de establecer un día nacional del padre.

Pero en 1966 llegó la declaración definitiva del presidente Lyndon Johnson, estableciendo la fecha de la efeméride en Estados Unidos para el tercer domingo de junio.

La celebración fue ganando adeptos y se extendió por todo el mundo, aunque con diferentes fechas y tradiciones.