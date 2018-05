El presupuesto del Concejo Municipal de Naguanagua solo alcanzará hasta el mes de agosto, según anunció el concejal Gustavo Mercado, presidente del órgano legislativo, quien aseguró que la hiperinflación y el aumento salarial decretado por el ejecutivo nacional, afectaron seriamente los recursos previstos para el 2018.

Aún cuando el gobierno nacional anunció el aumento del salario mínimo y la escala de sueldos y salarios, los recursos no son enviados de forma inmediata a los Concejos Municipales, Alcaldías, y otros entes públicos, cuyos trabajadores deben esperar entre cinco y seis meses para cobrar lo anunciado, explicó Mercado.

Ante la crítica situación financiera, y muy a su pesar por lo que representa este día para el pueblo naguanaguense, los concejales del bloque de la Unidad Democrática, conformada por José Luis Vizamón, Michele Grilli, Gustavo Carmona, Freddy Millán, Beatriz González, Farid Richani, y su persona, se vieron obligados a suspender las actividades programadas por el órgano legislativo para la celebración del 236 Aniversario de Elevación de Naguanagua a Parroquia Eclesiástica, Día de Naguanagua.

“No podemos estar celebrando sesiones especiales ni otros eventos, mientras vemos como nuestros trabajadores y vecinos pasan necesidades porque sus sueldos no les alcanzan, no tienen como comprar lo esencial de la dieta diaria, no tienen cómo pagar las medicinas de sus hijos y padres, ni cómo pagar el pasaje diario”, recalcó el edil.

La situación en el cabildo naguanagüense es aguda, y se refleja por ejemplo, en la falta de aire acondicionado en oficinas y otras áreas, ya que ha sido imposible cubrir la reparación de equipos, por los altísimos costos que conlleva que superan con creces el monto de 3 quincenas de sueldos y salarios del personal. Bombillos, papelería, tintas para impresoras y repuestos de computadoras se han vuelto inaccesibles para este órgano del poder público municipal por los altísimos costos que presentan.

Para hacer rendir los recursos, informó Mercado, hemos tomado medidas de austeridad, como el reciclado papel, nos hemos visto en la necesidad de reparar equipos con los repuestos de otros, reparar los bombillos, y recargar tintas de impresoras.

Recordando que la celebración del Día de Naguanagua es precisamente por un motivo religioso, el presidente del cabildo invitó a todos los vecinos a orar por el futuro del Municipio y el bienestar de todos sus habitantes en una Misa de Acción de Gracias, que se celebrará este martes 15 de mayo, a las 7:00 de la mañana en la Capilla Colonial de Nuestra Señora de Begoña, la cual será oficiada por Monseñor Ricardo Guerra.

Nota de Prensa Concejo Municipal de Naguanagua