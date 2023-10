Octubre es el mes de la concientización sobre el síndrome de Down. Se busca ampliar las posibilidades para quienes poseen esta condición, personas en capacidad de ejercer distintas actividades con mucha asertividad, como lo demostraron en El Carabobeño seis jóvenes con diferentes habilidades y muchas ganas de triunfar.

Ellos forman parte de la campaña «La vida no se mide en cromosomas, sino en como somos», impulsada por la fundación Familia T21 y Crema Helados.

Delia Sánchez, en representación de la marca, explicó que la idea es demostrar al mundo que estas personas pueden integrarse a la sociedad como uno más. «Cada uno de ellos tiene muchos talentos. Algunos son nadadores de alta competencia, que van a representar al país en Turkía durante un evento a realizarse en marzo del próximo año.»

Hay modelos de talla internacional, otras chicas practican danza, ballet, son jóvenes multitalento que se han incorporado de manera muy natural al desarrollo de esta campaña, explicó.

Todos forman parte de la Fundación Familia T21, que atiende a jóvenes con Síndrome de Down y que cuentan con diferentes talentos. Ellos son la cara visible de esta campaña de responsabilidad social adelantada por la empresa, que incluyó un desfile en junio, en el marco del lanzamiento de nuevos productos.

A sus 24 años, Jessica Alejandra Jacinto Suárez es modelo internacional. «Yo bailo, patino y he viajado a Francia, Italia y Nueva York. Además me encanta hacer muchos amigos»

Como ella, David Luna, de 19 años, tiene una pasión. El es nadador y representará a Venezuela en Turkía en una competencia internacional a realizarse en marzo del próximo año, en la que aspira lograr el primer lugar. «Soy tambien karateka y modelo».

A María Fernanda Alvarez le encanta el helado de chocolate y también el de fresa. Ella tiene 19 años y, además de bailarina, es una de las hermosas modelos de la campaña La vida no se mide en cromosomas, sino en cómo somos.

«Yo soy bueno en natación, en la piscina, he tenido muchas medallas», celebra José Andrés Scarpitta, de 31 años. Le gusta trabajar mucho, ser modelo, lo que hace desde hace muchos años. Pidió a todos que le deseen suerte para ganar en Turkía, a donde irá en marzo de 2024 con David a competir por Venezuela.

Keila De Freitas practica gimnasia rítmica y danza. A sus 24 años también es modelo y es muy entusiasta.

Mariangel Rodríguez es una dedicada bailarina y modelo profesional, extrovertida y animada. Ellos desempeñan distintas actividades, que demuestran que la condición que presentan no es un impedimento para su inserción en la sociedad.

Así lo ven también sus madres. Consecuentes, pendientes y muy motivadas, todas abogan por una apertura hacia las personas con Síndrome de Down

Yanira Fajre es la mamá de una chica con síndrome de Down. Ella llamó a la sociedad a romper barreras de estereotipos que son obsoletas. «Ellos son como nosotros, tienen sus debilidades y sus fortalezas. ¿Por qué cerrarles las puertas antes de darles una oportunidad?».

Elka Rodríguez tiene tres hijos, uno de ellos con síndrome de down. El le ha enseñado que no hay límites y que las diferencias nos ayudan a ser mejores seres humanos. Llamó a entender que no se trata de una enfermedad, sino una condición de vida. «Sus ritmos son más lentos, pero al final cada ser humano tiene su propio ritmo de aprendizaje, de llevar sus procesos».

Gladys Montenegro tiene como propósito que las mamás que están iniciándose en este mundo del Síndrome de Down sepan que hay mucho futuro, que no hay límites, que con ellos se pueden lograr muchas cosas.