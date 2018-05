El fenómeno de la migración venezolana se ha incrementado en los últimos tiempos. Para nadie es un secreto que la salida de los ciudadanos de este país se debe a la búsqueda de una mejor calidad de vida que garantice una estabilidad económica y social.

Y cientos de personas están optando trasladarse a otras fronteras por recomendación de algún familiar o amigo sin evaluar ni investigar cuáles son las condiciones reales del destino, reveló la doctora María Montoya, directora de Legalys Venezuela y especialista en migración.

“El éxito o desacierto de un migrante no significa que usted correrá la misma suerte, hay miles de elementos a considerar en el proceso migratorio, en este caso específico donde las personas que deciden irse del país lo hacen por recomendación o invitación de un pariente o amigo, lo colocan en una situación de proyección”, detalló.

¿Qué significa “situación de proyección? Simplemente se quedan con que otra persona les ha tendido la mano para ayudarlos, sin ver más allá y el cómo será su migración. La proyección viene dada a que -si mi amigo o familiar puede yo también- no queriendo decir que no se pueda, sino que no se ven todos los elementos relacionados con cada proceso migratorio.”

La especialista afirma que aunque la planificación y asesoría personalizada es la clave del éxito, en los casos actuales donde ésta fase de la diáspora migratoria incluye a gente que sale del país vía terrestre, caminando y hasta en cola, no permite planificación alguna y menos asesoría por profesionales especializados.

Por tal motivo, recomienda que la investigación del país de acogida es de importancia, si no se cuentan con los recursos para acceder a profesionales migratorios, los grupos que se encuentran en internet y redes sociales le pueden dar al migrante una buena idea de aspectos sociales y económicos del país destino como son el salario mínimo, el costo para legalizarse, el pago por desempeñar un oficio, el costo de alquiler, alimentos, transporte público y muy importante el acceso a la salud, entre otros.

Destinos

Es importante hacer hincapié en este punto, ya que la migración referencial ha llevado a los venezolanos a todos los destinos posibles siguiendo la invitación de algún conocido.

Hemos visto como son varios los países de este continente que han abierto vías para ayudar a la regularización de venezolanos como por ejemplo Chile, país que aprobó una visa por razones democráticas para los ciudadanos venezolanos; del mismo modo Perú, Argentina, Ecuador, por nombrar algunos otros son pro de recibir venezolanos en su territorio y el regularizarse es un proceso sencillo.

La especialista comentó que debe considerarse la documentación que se debe tener a la mano a la hora de emigrar, entre los que destacan los antecedentes penales, partidas de nacimiento, partida de matrimonio si fuese el caso, documentos universitarios, entre otros.

