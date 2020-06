View this post on Instagram

Aquí estoy, en los últimos toques para mañana, día de corpus DIABLITOS DEL CORPUS EN VALENCIA “Hay tres jueves en el año que causan admiración Corpus Cristi, Jueves Santo Y el jueves de la Ascensión” Día de Corpus en Venezuela día de diablos danzantes cofradías, hermandades tradición muy abundante Todo un ritual exquisito de creencia y sincretismo religiosidad popular cuestión de fe y altruismo Así que muchas diabladas en el corpus danzarán recordando eternamente que el bien siempre vence al mal Y con anuencia del capataz de diablitos de San Diego voy a salir a danzar en corpus, otros senderos Iremos de pasacalle por San Blas y Candelaria y a la iglesia Catedral llenaremos de plegarias Al son del paso de Cruz de la Jurga, el Galerón Llevaremos ROGATIVAS al santísimo señor Pidiendo que esta pandemia llegue pronto a su final la lección ya fue aprendida es hora de continuar Que esta peste tan maligna no nos siga torturando que el contagiado se cure y podamos abrazarnos Por los abuelos, los niños por toda la humanidad que lleguen tiempos bordados de esperanza y hermandad Voy a pedir que se imponga el respeto y la justicia Y que brille en Venezuela un candil como caricia Día del corpus buen momento de hacer esta petición ante el santísimo padre y así nos de su bendición Don Pío Lara