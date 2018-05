El dirigente político carabobeño, Armando Amengual, denunció que al cumplirse este lunes dos meses de la tragedia de Policía de Carabobo, donde murieron 69 personas, todavía no hay resultados de las investigaciones y el gobernador Rafael Lacava sigue guardando silencio.

Amengual declaró que el28 de abril, cuando se cumplía un mes de esta masacre en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, Lacava solo estaba preocupado por el agua de su piscina. Y hoy cuando se cumplen dos meses del hecho, el gobernador ahora anda viajando a Estados Unidos, preocupado porr Joshua Holt, que nunca debió estar preso y gracias a Dios fue liberado, mientras los familiares de esas víctimas aún no tienen respuestas..

En su opinión es una burla a la crisis, que Lacava ande viajando en aviones privados, preocupado por un secuestrado político del régimen, intentando lavarle la cara a su jefe Nicolás Maduro y buscando que Estados Unidos levante las sanciones, mientras que aquí el pueblo de Carabobo sigue en el abandono, en medio de la impunidad luego de aquella tragedia que hoy no tiene responsables.

De igual forma, Amengual sostuvo que tampoco se ha resuelto el problema del agua a un mes de la amenaza que le hiciera el mandatario carabobeño a las autoridades de Hidrocentro, y la crisis de transporte se mantiene igual pese a las promesas de Nicolás Maduro en campaña quien dijo que Rafael Lacava ya tenía la solución en sus manos.

“Vivimos de promesa en promesa y de engaño en engaño con un gobernador embustero que solo anda haciendo shows sin importarle las calamidades que viven los carabobeños. Exigimos seriedad y respuestas a tantas problemáticas y que de una vez por todas de la cara y presente resultados”, concluyó.