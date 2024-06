Quienes hemos tenido la experiencia de recibir clases de piano, y posteriormente darlas, tenemos entre los primeros libros de cabecera el Op. 599 de Carl Czerny, “Practical Exercises for Beginners”. Un libro que, generalmente, es acompañado por los archiconocidos libros de Hanon, Beyer, Herz y algunas pequeñas piezas de Bach. Pero Czerny compuso muchos más métodos didácticos, con objetivos claros según lo que se requiera.

Haciendo un breve esbozo de su biografía, podemos decir que Carl Czerny nació en Viena, en una familia de músicos, el 21 de febrero de 1791. Además de pianista, estudió oboe, órgano y violín. Fue compositor precoz desde los siete años, y a los nueve se estrenó como pianista solista con el concierto para piano y orquesta en do menor de Mozart, K. 491, de extrema dificultad, lo que atrajo la atención del gran Ludwig van Beethoven. Impresionado por su talento, Beethoven lo aceptó como alumno, convirtiéndose en una influencia crucial en su desarrollo musical.

Como estudiante de Beethoven, Czerny no solo absorbió las técnicas y estilos del maestro, sino que también se convirtió en un ejecutante destacado de sus obras. De hecho, fue uno de los primeros en interpretar el Concierto N° 3 “Emperador” de Beethoven, y su relación con el compositor alemán se mantuvo cercana hasta su muerte en 1827. Czerny también estudió con otros grandes músicos de la época, incluidos Muzio Clementi y Johann Nepomuk Hummel, lo que amplió su conocimiento y habilidades.

Como comenté al inicio, Czerny siempre ha sido conocido por sus estudios y ejercicios para piano, los cuales siguen siendo fundamentales en la formación de pianistas clásicos. Sus obras didácticas han sido utilizadas por generaciones de pianistas para desarrollar técnica y destreza. Aunque a menudo se le recuerda por estas piezas educativas, la ciencia de la pedagogía musical no era, para la época, materia de estudio, y pocos eran los que se dedicaban seria y enteramente a ello. Czerny fue, digamos, un pionero en la didáctica musical.

También he de mencionar que fue, sin menospreciar sus piezas educativas, un prolífico compositor que escribió más de mil obras, abarcando desde sonatas para instrumentos solos, música de cámara y música orquestal de óptima calidad y belleza. He ahí parte de su modestia. No se ocupó de promocionar su música sino de escribir humildemente para la formación de miles de pianistas a lo largo del tiempo.

Czerny se dedicó extremadamente a su arte. Su prolífica producción musical y su intensa actividad como maestro demuestran un fuerte sentido de disciplina y ética de trabajo. A pesar de su talento y éxito, Czerny era conocido por su modestia. No buscaba la fama ni el reconocimiento público, prefiriendo una vida relativamente privada en comparación con otros músicos de su tiempo. Rechazaba la idea de realizar giras extensas y mantenía un perfil bajo, enfocándose en su trabajo en Viena.

Como maestro, la paciencia y generosidad de Czerny son bien documentadas. Fue un maestro dedicado, que invirtió mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo de sus alumnos, algunos de los cuales, como Franz Liszt, se convirtieron en músicos destacados. Su enfoque educativo era riguroso, pero también buscaba adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, mostrando una gran capacidad de empatía y comprensión.

A lo largo de su vida, Czerny mantuvo excelentes relaciones con muchos de sus contemporáneos, incluyendo a su mentor, Beethoven, y a otros músicos influyentes de la época. Era conocido por su disposición a colaborar y ayudar a otros, tanto en el ámbito musical como personal. Esta cualidad le ganó el respeto y la admiración de sus colegas y estudiantes.

En resumen, la personalidad de Carl Czerny combinaba una ética de trabajo sólida, modestia, paciencia, intelecto y amabilidad, cualidades que contribuyeron significativamente a su éxito y a su duradero impacto en el mundo de la música clásica.

Hay algo de lo que me siento orgulloso. Ya dije que Beethoven fue profesor de Czerny; este lo fue de Theodor Leschetizki (polaco, 1830-1915), quien fue mentor de Ignace Paderewsky (también polaco, 1860-1941) expresidente de Polonia por cierto. Paderewsky fue profesor de la famosísima Madame Isabelle Vengerova (rusa, 1877-1956), quien, se dice, fue inspiración de la película Madame Sousatzka, protagonizada por Shirley MacLaine. Madame Vengerova fue formadora de mi profesora Harriet Serr. Lejos de pretender arrogancia, este pequeño árbol genealógico musical que nos conecta a mí y a mis alumnos, con Beethoven-Czerny me compromete aun más con mi rol docente musical.

Carl Czerny falleció el 15 de julio de 1857 en Viena, dejando un legado perdurable en el mundo de la música. Su influencia se extiende no solo a través de sus propias composiciones, sino también hacia la formación de pianistas que marcaron el rumbo de la interpretación pianística en el siglo XIX y más allá. Hoy, Czerny es recordado como un pilar en la educación musical y un puente crucial entre las tradiciones del clasicismo y el romanticismo.

Para escuchar, a propósito de Carl Czerny, ese humilde compositor, recomiendo su Concierto para Piano en la menor Op. 214:

https://www.youtube.com/watch?v=vi32Q9cPVJs

[email protected]

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Puedes unirte a nuestros canales

Telegram: https://t.me/titularesec

WhatsApp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z